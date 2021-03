Pokal-Viertelfinale räumt ab

Quotennews

König Fußball brachte der blauen Eins am Dienstagabend wieder tolle Marktanteile. Die Werte können sich sehen lassen.

In dieser Woche werden nicht alle vier Partien des DFB-Pokals angepfiffen, da das Spiel zwischen SSV Jahn Regensburg und Werder Bremen wegen Corona-Erkrankungen verlegt wurde. Am Dienstag pickte sich Das Erste das Match zwischen Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund heraus, das um 20.45 Uhr angepfiffen wurde.6,52 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren verfolgten den Dortmund-Sieg, bei dem Alexander Bommes als Moderator vor der Kamera stand. Der Marktanteil des Matches lag bei 21,5 Prozent, bei den jungen Menschen wurden 20,8 Prozent verbucht. Das Erste verzeichnete 1,76 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren. Um 23.00 Uhr folgte ein einstündiges Gespräch zum Thema Fußball und Corona.lockte 1,31 Millionen Zuschauer an, der Marktanteil lag bei 9,0 Prozent. Jessy Wellmer sprach vor 0,39 Millionen jungen Menschen mit Fredi Bobic, Martin Kind, Hajo Sommers und Anna-Maria Hass. Der Marktanteil lag bei tollen 9,5 Prozent. Bereits um 19.45 Uhr meldete sich Alexander Bommes mit der, jedoch wollten nur 1,87 Millionen Zuschauer die Sendung sehen. Die Marktanteile lagen bei 3,7 Prozent bei allen sowie 2,5 Prozent bei den jungen Leuten.