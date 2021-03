«Lets Dance  Kids»: Ableger startet im April auf TV Now

Vermischtes

Die 14. Staffel der Tanzsendung «Let’s Dance» hat gerade erst begonnen, da dürfen sich die Fans schon auf noch mehr Tanzvergnügen auf den Bildschirmen freuen.

Vor wenigen Wochen wurden Medienberichte von RTL bestätigt, dass ein Kids-Ableger des Erfolgsformats «Let’s Dance» kommen soll – ganz nach dem US-amerikanischen Vorbild. Nun wurde auch das Startdatum für den Ableger bekannt: «Let’s Dance – Kids» – so der offizielle Titel – startet am 9. April exklusiv auf TV Now. Dann werden fünf tanzfreudige Promikinder zwischen acht und zwölf Jahren an der Seite von kleinen Tanztrainern aufs Parkett gelassen. Unterstützt werden die Teilnehmer zudem von den bekannten Profis der Freitagabendsendung.Und wer sind nun die Promikinder? Jona Szewczenko, Maris Ohneck, Angelina Stecher-Williams, Spencer König und Zoé Baillieu treten an. Szewczenko (10 Jahre) ist die Tochter der ehemaligen deutschen Eiskunstläuferin und Schauspielerin Tanja Szewczenko, die 2014 selbst an «Let’s Dance» teilnahm und den zweiten Platz belegte. Ohneck (8 Jahre) ist Sohn des Schauspielers Erdoğan Atalay alias Semir Gerkhan bekannt aus «Alarm für Cobra 11». Stecher-Williams (11 Jahre) ist die Tochter von Moderator und Schauspieler Alexander-Klaus Stecher sowie der erfolgreichen Unternehmerin und Fernsehmoderatorin Judith Williams. Judith tanze 2018 mit und konnte sich Silber sichern. König (10 Jahre) wurde durch seine Rolle als Olufemi `Femi‘ Okoawo in der Kinder- und Jugendserie «Pfefferkörner» im Kinderkanal von ARD und ZDF bekannt. Baillieu (9 Jahre) spielt in «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» die Rolle der kleinen Kate Wiedmann.Moderiert wird der Ableger wie das Original von Victoria Swarovski und Daniel Hartwich. Auch an der Jury ändert sich nichts: Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González vergeben in den vier geplanten Folgen Punkte zwischen eins und zehn und küren damit das "Dancing Sternchen 2021".