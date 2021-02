Thomas Anders schaut bei «Rote Rosen» vorbei

TV-News

Der Schlagersänger ist in seinem Gastauftritt voraussichtlich Anfang Mai zu sehen.

Der Schlagersänger Thomas Anders, der vor allem durch das Pop-Duo Modern Talking zusammen mit Dieter Bohlen große Erfolge feierte, gibt sich die Ehre im Lüneburger Fünfsternehotel Drei Könige und spielt sich dabei quasi selbst. Er tritt als Sänger in Erscheinung, der nur eine Nacht im Hotel bleibt. Dabei möchte er allerdings unerkannt bleiben.Dies enttäuscht David (Arne Rudolf) jedoch sehr, da er Oma Ingrid als glühendem Fan gern die große Freude eines persönlichen Autogramms machen würde. Doch Anders entwischt ihm dauernd. Selbst Ellen (Yun Huang) und Sara (Antonia Jungwirth) können David bei der Autogrammjagd nicht helfen. Erst als Sam (Jayceon Müller) gelangweilt mit seinem Fußball in der Hotellobby auf seine Mutter wartet, wendet sich das Blatt. Anders, der eigentlich schon ausgecheckt war, hat etwas an der Rezeption vergessen und trifft den Jungen in der Lobby und fordert ihn zu einem kleinen „Lobby-Match“ heraus. Daraufhin kann David den Sänger doch noch abfangen und er bekommt sogar ein persönliches Video-Ständchen für Oma Ingrid.Thomas Anders wird in Folge 3330 der Daily-Soap «Rote Rosen» auftreten, die voraussichtlich Anfang Mai ausgestrahlt wird. Die Sendung ist montags bis freitags um 14:10 Uhr im Ersten zu sehen und eine Produktion der Studio Hamburg Serienwerft. Emmo Lempert und Jan Diepers fungieren als Produzenten.