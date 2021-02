«RuPauls Drag Race» soll international ausgebaut werden

US-Fernsehen

Die Verantwortlichen von ViacomCBS planen einen Drag-Queen-Gesangswettbewerb.

Für den neuen Streamingdienst Paramount+ wurden die Produzenten vonengagiert, um ein Spin-Off des Formats zu entwickeln. Dabei handelt es sich um einen internationalen Drag-Queen-Gesangswettbewerb.wird von World of Wonder produziert und sucht Kandidaten auf der gesamten Welt. Man greift vor allem auf die Leute aus dem «Drag Race»-Universum zurück.Darüber hinaus wird «RuPaul's Drag Race All Stars» zurückkehren, bei dem die Besten der Besten um 100.000 Dollar und einen begehrten Platz in der Drag Race Hall of Fame kämpfen werden.Chris McCarthy, Präsident der MTV Entertainment Group, gab während der Präsentation des ViacomCBS-Investorentages außerdem bekannt, dass das Unternehmen einige seiner einflussreichsten und kultigsten Franchises sowie neue Serien von den Produzenten von «Drag Race» und «The Challenge» zurückbringen wird. Diese Formate sind bei VH1 beheimatet.