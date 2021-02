Guten Tag, hier ist die Ausländerbehörde!

Soap-Check

Während Olli bei «Köln 50667» Probleme bekommt, will Luke seiner Flamme Sina ein Kind schenken – natürlich nicht ganz uneigennützig. Außerdem: Ein Sex-Tape bei «Rote Rosen»!

Als Carla das Sex-Tape mit Amelie und Gregor findet, ist sie fassungslos. Weder die Erinnerungen an glückliche Momente, noch Gregors verzweifelte Liebesbeteuerungen können sie versöhnen. Carla trennt sich traurig aber entschlossen von Gregor. Mona wirft Tatjana vor, neidisch auf ihr Glück zu sein. Tatjana kann das nicht zugeben, hinterfragt aber ihr Verhalten. Inspiriert durch Brittas neue Lockerheit, beschließt Tatjana, ihre Chance auf Glück wahrzunehmen und verabredet sich mit Thomas auf ein erstes, echtes Date. Mona ist nach dem Streit nicht mehr bereit, auf Tatjana Rücksicht zu nehmen. Aber dann erinnert sie sich daran, wie gut sie als Team funktionieren. Jens würde am liebsten in Lüneburg bleiben anstatt nach Paris zurück zu gehen – wenn da nicht die horrende Vertragsstrafe seines Arbeitgebers drohte. Während Ellen der Gedanke an eine Schwangerschaft in Panik versetzt, ist Simon bereit, Verantwortung zu übernehmen. Ellen ist beeindruckt und sieht ihn mit anderen Augen. Der Test ist negativ – und trotzdem war die Aufregung nicht umsonst.Florian ist von Maja enttäuscht. Alfons ist besorgt über die Annäherung zwischen Vanessa und Max. Werner fühlt sich von André hintergangen. Florian ist zutiefst enttäuscht, als er erfährt, dass Maja sich angeblich bestechen ließ. Als sich die beiden am nächsten Tag zu einer Aussprache treffen, hofft Florian, eine Erklärung zu erhalten. Doch Maja kann ihr Geheimnis nicht preisgeben und so trifft Florian eine folgenschwere Entscheidung. Alfons merkt, wie tief Vanessas Wunden von der Trennung von Robert noch sind und sorgt sich, dass auch Max sie verletzen könnte. Deshalb fasst er Max ganz genau ins Auge und folgt den beiden sogar zu einem gemeinsamen Ausflug. Werner fühlt sich hintergangen, weil André Leentje beim Wettbewerb um den „Goldenen Schneebesen“ unterstützen will und damit in Konkurrenz zum „Fürstenhof“ tritt. Deshalb will Werner Robert für das Hotel antreten lassen. Doch der hat mit Cornelia andere Pläne.Als Uschi und Hubert geschäftlich nach Wien reisen, müssen Sascha und Rosi gemeinsam auf Franzi aufpassen. Angestoßen von Franzi kann Sascha Rosi endlich verzeihen. Ist nun der Weg frei, um der Liebe eine neue Chance zu geben?Luke treibt der Gedanke um, Sina zu schwängern, um sie so an sich zu binden. Doch der stets eifersüchtige Bambi erweist sich als ein zuverlässiger Störenfried. Brittas Plan wart keinerlei Erfolg beschieden. Doch sie lässt weiterhin keine Gelegenheit aus, die verletzte Dramaqueen zu geben. Wird sie diesmal Erfolg damit haben?Weil Justus Finn und Georg schaden will, versucht er, die Medikamentenstudie in Verruf zu bringen. Gemeinsam mit Bastian schmiedet er dafür einen gewagten Plan. Ina hat eine neue Bekanntschaft gemacht. Weil sie sich nicht entschließen kann, sich auf ein Date einzulassen, will Yannick den Matchmaker für seine Schwester spielen.Maren lässt sich auf eine Runde Eishockey mit dem sitzengelassenen Michi ein und schießt ihm aus Versehen in den Schritt. Schuldbewusst begleitet sie Michi ins Krankenhaus. Als Maren erklärt, dass Michi bei ihr was gut hat, weiß der auch schon wie. Erst sorgt Jonas dafür, dass Nihat sich vor Lilly zum Brot macht, dann platzt seine Privatführung im Aquarium. Während Nihat enttäuscht ist, nimmt Lilly es locker, und sie erleben eine magische Nacht.Danny und Jacqueline entwickeln Gefühle füreinander. Dabei ist ganz klar: Ein Angestellter der Schule darf sich niemals mit einer Schülerin einlassen! Als Danny sich deshalb zurückzieht, versucht Jacqueline, ihn zu verführen. Das hat fatale Folgen. Leonard wiederum bemüht sich nach Kräften, Alexa zu verwöhnen, doch dabei trifft er leider nicht die richtige Preisklasse. Denn Alexa wünscht sich nichts mehr, als endlich wieder reich zu sein. Plötzlich scheint ihr Traum zum Greifen nah. Rosa erhält derweil Nachrichten aus dem Jenseits – angeblich stammen sie von ihrer toten Oma. Rosa ist völlig durcheinander: Textet sie wirklich mit ihrer verstorbenen Großmutter – oder steckt ein übler Prank dahinter? Felix und Rocco treten unterdessen gegen Paul und Tobias an. Die Disziplin: eine Trockenarschbombenchallenge. Welche Jungs haben die geileren Aktionen und holen am Ende den Sieg?Olli bekommt es gehörig mit der Angst zu tun, als morgens nach längerer Abstinenz wieder die Ausländerbehörde vor der Tür steht. Die beiden Jungs wimmeln den Besuch zwar bravourös ab, dennoch ist es für das (Schein-)Ehepaar Grund genug, in Zukunft in puncto One-Night-Stands und Flirts eher unter dem Radar zu leben. Das ist allerdings leichter gesagt als getan, da Olli aufgrund eines dummen Zufalls und einer couragierten Heldentat im Kiosk unbeabsichtigt in den Fokus der Allgemeinheit gerät. Er ist sich zwar sicher, dass es keinerlei negative Auswirkungen haben wird, doch Paco sieht das alles kritischer. Denn wenn ihre Aktion mit der vorgetäuschten schwulen Beziehung irgendwie ans Tageslicht kommen sollte, sind die beiden schlichtweg geliefert.Obwohl sich der Wachdienst mitsamt einer Horde kläffender Hunde nähert, zieht Connor die Tankbefüllungsaktion im Wald wild entschlossen durch und lässt sich keine Angst anmerken. Anschließend wird er für den riskanten Einsatz von der Aktivistengruppe und besonders von Toni abgefeiert. Als diese am nächsten Morgen, noch immer völlig geflasht von Connors Mut, alle Bedenken über Bord wirft und endlich wieder mit Connor schläft, schwebt der auf Wolke Sieben. Allerdings weiß er zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass er kurz darauf aufs Übelste erpresst werden wird...