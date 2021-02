Netflix sichert sich «The Water Man»

US-Fernsehen

Der Spielfilm kommt vom bekannten britischen Schauspieler David Oyelowo.

Der kalifornische Streamingdienst Netflix hat sich die weltweiten Rechte angesichert. Das Spielfilmdebüt von David Oyelowo wird von RLJE Films in den Vereinigten Staaten von Amerika vertrieben, in allen anderen Territorien übernimmt Netflix den Vertrieb. RLJE, eine Geschäftseinheit von AMC Networks, plant, das Projekt am 7. Mai 2021 in den Kinos und auf Paid-VOD zu veröffentlichen, wobei Netflix den Film später im Jahr 2021 international veröffentlichen wird."Während dieser Film in gewisser Weise eine Vater-Sohn-Geschichte ist, ist er in seinem Kern auch ein Liebesbrief an Mütter überall und ist meiner eigenen gewidmet", sagte Oyelowo in einem Statement, in dem er die Übernahme ankündigte. "In der Lage zu sein, mein Regiedebüt «The Water Man» durch die Hände von RLJE Films und Netflix mit der Welt zu teilen, ist ein wahr gewordener Traum für mich."«The Water Man» folgt einem kleinen Jungen namens Gunner («This Is Us»-Star Lonnie Chavis), der sich auf die Suche nach seiner kranken Mutter (Rosario Dawson) macht und dabei von einem mysteriösen Mädchen aus der Gegend (Amiah Miller) unterstützt wird.