Will Smiths verkauft «Das Geheimnis des Totenwaldes»

International

Über seine Beteiligung an Telepool geht «Dark Woods» in mehrere Länder.

Das Erste feierte Anfang Dezember mit dem Dreiteiler «Dark Woods» respektive «Das Geheimnis des Totenwaldes» große Erfolge. Die drei Filme erreichten binnen einer Woche bis zu sechseinhalb Millionen Zuschauer und verbuchten über zehn Millionen Abrufe in der ARD-Mediathek. Jetzt hat die Firma Global Screen, Teil von Will Smiths Telepool, die Reihe unter anderem in die USA verkauft.Der zu First Look Media gehörende Streaming-Dienst Topic wird die Serie als Teil seines exklusiven Programms im Mai dieses Jahres in den USA und Kanada veröffentlichen. Ryan Chanatry, General Manager von Topic, erklärte: "Diese wahre Kriminalgeschichte wurde in Deutschland zu einem kulturellen Phänomen und zeichnet sich dadurch aus, dass sie den Zuschauer während der Entwicklung der Handlung in Atem hält. Angesichts des Themas sind wir zuversichtlich, dass diese von der Kritik gefeierte Serie auch in Nordamerika begeistert aufgenommen wird."Die Canal Plus Group, Frankreichs führende Pay-TV-Gruppe, hat «Dark Woods» für ihren Thriller-Kanal Polar Plus erworben. Audrey Brugère, Leiterin der internationalen Serienabteilung der Canal Plus Group, sagte, die Abonnenten seien "begierig darauf, eine neue Generation deutscher Krimiserien zu entdecken, und die unglaubliche wahre Geschichte von «Dark Woods» wird sie fesseln." Außerdem wurde die Serie nach Spanien veräußert.