Ostern wird episch - zumindest bei Sky

TV-News

Unter Sky Cinema Mittelerde laufen an Ostern alle «Der Herr der Ringe»- und «Der Hobbit»-Filme. Alle Filme laufen zwischen dem 25. März und dem 5. April bei Sky und sind via Sky Ticket verfügbar.

Alle- und-Fans dürften sich an dieser Stelle freuen, denn die Osterplanungen könnten hiermit abgeschlossen sein. Denn ab dem 25. März laufen alle J.R.R. Tolkien-Verfilmungen bei Sky Cinema Mittelerde. Dabei geht Sky über die volle Distanz und sendet alle Titel in der Extended Version und möchte man sich nicht an den Sendeplan halten, sind alle Filme auch mit dem Sky Ticket abrufbar.Aus dem Hause Sky hört man zu der Ansetzung der Fantasy-Highlights zu Ostern folgendes Statement: „Die «Der Herr der Ringe»-Reihe zählt zu den beliebtesten Fantasy-Verfilmungen aller Zeiten. Wir freuen uns sehr, allen Fans an Ostern die komplette Mittelerde-Saga präsentieren zu können. Zusammen mit den «Der Hobbit»-Hits wartet auf Sky Cinema Mittelerde rund um die Uhr ganz großes Blockbusterkino“, so Michaela Tarantino, Vice President bei Cinema Sky Deutschland. Wer sich beide komplette Reihen anschauen möchte, muss einiges an Ausdauer mitbringen, kommen allein die «Herr der Ringe»-Teile in entsprechenden Extended Versions schon auf über elf Stunden gibt es bei der «Hobbit»-Saga nochmal neun Stunden obendrauf.Bei einer solchen Länge an Filmmaterial ist durchaus die Frage erlaubt, ob sich Sky mit der Ausstrahlung einen Gefallen tut, schließlich ist davon auszugehen, dass jener Zuschauer, welcher sich die Filme in entsprechend voller Länge und quasi am Stück anschaut, diese in welcher Form auch immer auch Zuhause hat und es wohl auch nicht lange her ist, dass er oder sie die Filme das letzte Mal gesehen hat. Immerhin liefen zumindest alle «Der Herr der Ringe»-Teile erst im Januar auf Sat.1 . Doch ohne zu viel zu hinterfragen, Sky Kunden können sich auf exzellente Unterhaltung und grandiose Filme freuen. Möchte man sich Sky nicht längerfristig verschreiben, sind die Filme auch über den monatlich kündbaren Streamingdienst Sky Ticket verfügbar.