VOX startet weiteres Format mit Guido Maria Kretschmer

Diesmal mischt sich der Designer nicht in modische Angelegenheiten der Kandidaten ein, sondern in die heimischen Wohnzimmer.

Wer dachte, dass Guido Maria Kretschmer mitoderbei VOX vollständig ausgelastet ist, der irrt. Denn ab dem 20. März vergibt der Modeschöpfer ineben diesen Titel. „Bei «Shopping Queen» habe ich so viele Wohnzimmer und Wohnstile gesehen – mit größter Kreativität, aber auch enormem Bedarf. Wer also leidenschaftlich gerne dekoriert und Lust hat, ein Zimmer bei sich zu Hause neu zu gestalten, ist bei meiner neuen Sendung genau richtig und darf sich gerne bewerben“, so Kretschmer.Das Format ist ab dem 20. März immer samstags um 17 Uhr bei VOX zu sehen. Zunächst sind sechs einstündige Ausgaben geplant. Inhaltlich ähnelt das Format dem modischen Vorreiter, denn wie in der Styling-Doku vergibt der Moderator pro Folge ein Motto und beobachtet daraufhin zwei Hobby-Deko-Spezialistinnen im direkten Wettbewerb – wie immer unterfüttert mit unverblümten Kommentaren des Designers. Er beobachtet dabei die Shoppingtouren durch Baumärkte, Möbelhäuser und Dekoshops sowie die Umgestaltung der Zimmer und kommentiert die Leistungen der angehenden „Deko Queens“. Produziert wird das Deko-Duell von RTL Studios GmbH.Zum Start der Sendung wächst auch das Print-Imperium Kretschmers weiter, denn am 18. März kommt die Zeitschrift «Guidos Deko Queen» an den Kiosk, bereits das zweite Magazin von und mit Guido Maria Kretschmer. Es soll ein neuartiges Wohn- und Lifestyle-Magazin werden, das sich unter der Leitung von Christina Gath als Chefredakteurin neben den klassischen Living-Themen auch mit Beauty, Lifestyle, Gastlichkeit und nachhaltigem Leben befasst. Das Magazin unterstreicht einmal mehr die Kooperation zwischen VOX und Gruner + Jahr und damit die enge Zusammenarbeit der Bertelsmann-Inhaltegeschäfte. Erst vor Kurzem wurden Pläne publik, dass Bertelsmann eine Fusion der Mediengruppe RTL , zu der VOX gehört, und Gruner + Jahr ins Auge fasse. Ein weitere Kooperation liegt zwischen der VOX-Vorabend-Sendungund dem G+J-Magazin Chefkoch vor.