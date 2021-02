Jenny Slate ist in «I Want You Back» zu sehen

Kino-News

Der Spielfilm ist auch mit Charlie Day und Manny Jacinto besetzt.

Jenny Slate und Charlie Day haben sich die Hauptrollen in einer neuen romantischen Komödie der Amazon Studios geangelt. In dem Filmspielen die beiden 30-Jährige, die von ihrem jeweiligen Partner verlassen wurden und Angst haben, dass ihre Chancen auf ein märchenhaftes Leben – mit Ehe, Kindern und einem Haus in der Vorstadt – vorbei ist.Ohne Perspektive am Horizont und mit dem Gedanken, alleine zu sterben, hecken sie einen verzweifelten Plan aus, um ihre Ex-Partner zurückzugewinnen, die bereits in neuen Beziehungen sind. Zum Ensemble gehören neben Slate und Day auch «The Good Place»-Star Manny Jacinto, Gina Rodriguez und Scott Eastwood. Außerdem spielen Clark Backo, Jami Gertz, Jordan Carlos, Midori Francis, Mason Gooding, Isabel May und Luke David Blumm in dem Film mit."Ich habe mich sofort in Isaac Aptakers und Elizabeth Bergers witziges und herzliches Drehbuch verliebt", sagt Orley, der zuvor bei «Big Time Adolescence» mit Pete Davidson in der Hauptrolle Regie führte. "Ich fühle mich so geehrt, dass sie und das großartige Team bei Amazon mir erlauben, ihre zeitlose Liebesgeschichte zum Leben zu erwecken, und dass ich das mit einer so unglaublichen Gruppe von Schauspielern tun darf."