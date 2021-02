Tele 5 mit neuen «SchleFaZ»-Highlights und mehr

TV-News

Neben neuen Ausgaben von «SchleFaZ» hält Tele 5 im April einige Programmhighlights für seine Zuschauer bereit. Wir haben den Überblick.

Werbisher noch nicht gesehen hat, hat sicherlich etwas verpasst. Glücklicherweise gibt es ab dem 9. April neue Folgen des Formats von und mit Oliver Kalkhofe und Peter Rütten. Das Konzept bleibt gleich, denn es wäre schließlich viel zu einfach, sich die großen, erfolgreichen und einfach guten Filme der Branche zur Brust zu nehmen. Nein, «SchleFaZ» widmet sich den schlechtesten Filmen aller Zeiten,. In der ersten Episode geht es um das filmische MeisterwerkHat man sich unter den Kommentaren von Kalkhofe und Rütten durch das mexikanische Horror-Setting geschaut, warten in den folgenden Wochen die Filmeund. Mögen die Titel vielleicht noch ansatzweise vielversprechend klingen, ist sichergestellt, dass dem schlechten Geschmack keinerlei Grenzen gesetzt sind. Darauf kann man sich wohl nur freuen. Ebenfalls mit Oliver Kalkhofe, jedoch nicht auf ausschließlich schlechtes Filmaterial bezogen, gibt es amein Special zuZum Karfreitag erwartet den Zuschauer ein-Special, mit den Themen fürchterlicher Fernsehunsinn und schrullige Internetentdeckungen, Kalkhofe-Parodien inklusive. Hochwertiger geht es dann ammitweiter. Aus der Feder des «Zorn der Titanen»-Regisseurs Jonathan Liebesmann erwartet die Zuschauer hiermit ein adrenalingetriebener Horror-Thriller, gesendet. Eine Woche später amwechselt Tele 5 vom Horror- ins Überlebens-Genre und sendet den Film. Hier muss sich Sean Bean in einer post-apokalyptischen Zukunft gegen mutierte Monster und zombieähnliche Artgenossen das Überleben sichern.Am Samstag, demgibt es mitundeinen Film-Doppelschlag.können sich Zuschauer das Sci-Fi-Epos mit Zeitreisen «Frontier» anschauen undgibt es den sechs Jahre produzierten und erfolgreichsten russischen Film «Viking». In Wikinger-Manier müssen nach dem Tod des Königs die drei Nachkommen den Thron unter sich ausmachen. Amgeht der Weg zurück zum Horror-Genre unddürfen sich Schocker-Fans über den ersten Teil der meisterhaften Horror-Reihefreuen. Zum Abschluss der April-Highlights gibt es schlussendlich den Latino-Klassiker, welcher nicht nur durch seine Top-Besetzung gefällt. Unter anderem treten in dem Streifen Antonio Banderas, Salma Hayek, Steve Buscemi und ein gewisser Quentin Tarantino vor die Kamera, alles unter der Regie von Robert Rodriguez. Somit steht einem letzten Highlight auf Tele 5, gesendet, nichts mehr im Wege.