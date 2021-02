«Bridgerton»-Star unterschreibt bei «Dungeons & Dragons»

Kino-News

Regé-Jean Page hat die Hauptrolle in der Spieleverfilmung bekannt.

An Weihnachten verzauberte Regé-Jean Page als Duke of Hastings, ein leicht verwegener, aber sehr reicher und extrem begehrenswerter Junggeselle, der die Herzen zum Flattern brachte, in der Netflix-Serie «Bridgerton». Der Schauspieler darf demnächst nicht nur die Moderation von «Saturday Night Live» übernehmen, sondern ergatterte die Hauptrolle inDer Spielfilm ist eine Adaption von Hasbros ehrwürdigem Spiele. Page schließt sich einer Besetzung an, zu der auch Chris Pine, Michelle Rodriguez und Justice Smith gehören. Johnathan Goldstein und John Francis Daley, die zuvor gemeinsam an den Drehbüchern zu «Spider-Man: Homecoming» und «Horrible Bosses» arbeiteten, werden Regie führen und das Drehbuch schreiben, das auf einer Vorlage von Michael Gilio basiert.Hasbro/eOne und Paramount produzieren und finanzieren den Film gemeinsam, wobei eOne den Vertrieb in Großbritannien und Kanada übernimmt und Paramount den Vertrieb für den Rest der Welt.