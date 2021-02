«Good Wife»: Archie Panjabi geht an Bord

US-Fernsehen

Die Schauspielerin wird in der dritten Staffel ihr Ticket lösen.

Die aus «The Good Wife» bekannte Schauspielerin Archie Panjabi wird in der dritten Staffel vonbeim Fernsehsender TNT dabei sein. Der Fernsehsender verlängerte das Format im Januar für eine dritte Runde. Abgesehen von der Tatsache, dass Panjabis Charakter Asha heißt, ist über die Figur noch nichts bekannt.Sie schließt sich einem Cast an, der derzeit Jennifer Connelly, Daveed Diggs, Sean Bean, Rowan Blanchard, Alison Wright, Mickey Sumner, Iddo Goldberg, Katie McGuinness, Lena Hall, Annalise Basso, Sam Otto, Roberto Urbina, Sheila Vand und Steven Ogg umfasst. Zuletzt spielte Panjabi in dem NBC-Drama «Blindspot» mit und war in der HBO-Miniserie «I Know This Much Is True» neben Mark Ruffalo zu sehen.«Snowpiercer» wird von Tomorrow Studios zusammen mit CJ Entertainment produziert, die auch den Originalfilm produziert haben. Mehr als sieben Jahre nachdem die Welt zu einer gefrorenen Einöde geworden ist, dreht sich «Snowpiercer» um die Überreste der Menschheit, die einen sich ständig bewegenden Zug mit 1001 Waggons bewohnen, der den Globus umrundet. Die Serie basiert auf der gleichnamigen Graphic Novel und dem gleichnamigen Film von 2013.