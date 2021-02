TNT Serie & TNT Comedy Highlights im April

TV-News

Unter anderem mit absoluten Serien Highlights mit «Para - Wir sind King» oder die sechste Staffel von «Bosch» sowie Comedy Besonderheiten mit «Primal», «King of Queens» oder «Mom».

«Para – Wir sind King»Das neue TNT Serie Original von den Machern von «4 Blocks» begleitet vier Freundinnen in Berlin Wedding auf der Suche nach dem Glück. An der Schwelle zum Erwachsenwerden blicken Jazz (Jeanne Goursaud), Fanta (Jobel Mokonzi), Hajra (Soma Pysall) und Rasaq (Roxana Samadi) in eine ungewisse Zukunft. Nur eines ist sicher: Sie haben große Träume. Ein zufälliger Fund macht Hoffnung auf schnelles Geld und ein besseres Leben. Hin- und hergerissen zwischen Vernunft und der Lust auf mehr Spaß und mehr Perspektive, wird ihre Freundschaft auf eine harte Probe gestellt.Zusehen ist die erste Staffel «Para – Wir sind King» ab dem 22. April immer donnerstags um 21.00 Uhr auf TNT Serie.«Bosch»Die preisgekrönte Serie von Eric Ellis Overmyer («The Wire», «The Affair») rund um den LAPD-Detective Harry Bosch (Titus Welliver) geht in die sechste Runde: In zehn neuen Episoden ermittelt Bosch an der Seite von Edgar (Jamie Hector) unter anderem im Mord an einem Physiker und rollt den Mord an Elizabeth Claytons (Jamie Ann Allman) Tochter Daisy neu auf. Chief Irvin Irving (Lance Reddick) startet währenddessen seine Kandidatur für das Bürgermeisteramt.Am 20. April feiert die 6. Staffel «Bosch» zur Primetime auf TNT Serie deutsche TV-Premiere und es werden immer dienstags zur gleichen Zeit Doppelfolgen ausgestrahlt.«Primal»Die Serie stammt aus der Feder des «Star Wars: The Clone Wars»-Machers Genndy Tartakovsky, der für seine herausragende Arbeit mehrfach mit einem Emmy Award ausgezeichnet wurde. Auch für seine jüngste Animationsserie «Primal» erhielt er einen Emmy Award in der Kategorie Outstanding Individual Achievement in Animation. In der Serie, die ohne Dialog auskommt, gehen ein Höhlenmensch und ein Dinosaurier eine ungewöhnliche Allianz ein, um ihr Überleben zu sichern.Ausstrahlung ist immer mittwochs um 23.00 Uhr auf TNT Comedy.«Dr. Quinn – Ärztin aus Leidenschaft»: 5. & 6. Staffel wochentags ab 13. April um 15:30 Uhr in Doppelfolgen bei TNT Serie.«All Elite Wrestling: Dynamite»: Deutsche Erstausstrahlung immer freitags um 21:45 Uhr«Full Frontal with Samantha Bee»: 6. Staffel am 21. und 28. April um 21.50 UhrDie neue Morgenlatte auf TNT Comedy: Sonderprogrammierung mit den besten Sitcoms immer montags bis freitags ab 6 Uhr mit «I’m Sorry», «Malcom mittendrin», «2 Broke Girls», «Die Nanny», «Search Party» und «Those Who Can’t».