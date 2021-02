Blockbuster-Battle

Auch eine Woche nach dem Valentinstag setzt Sat.1 auf eine Romanze. ProSieben baut dagegen auf «Venom», während der Pay-TV-Sender Sky Cinema einen Horrorfilm aus dem vergangenen Jahr baut. Wer holt den Sieg in diesem Battle?

(ProSieben)Der Journalist Eddie Brock kommt hinter die dunklen Machenschaften des skrupellosen Forschers Dr. Carlton Drake. Dieser plant unverantwortliche Experimente zur Verbindung von Menschen mit einer fremden Lebensform. Doch die Symbionten verfolgen ihre eigenen, zerstörerischen Ziele. Als Brock mit dem Außerirdischen Venom verschmilzt, wird den beiden eines klar: Sie müssen Drake aufhalten.Quotenmeter.de: 7Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 6IMDB User Rating: 7(Sat.1)Das Leben des abenteuerlustigen Will hat sich schlagartig geändert, als er nach einem Unfall querschnittsgelähmt im Rollstuhl landete. Diesen Schicksalsschlag kann er bis heute nicht ertragen und blickt immer wieder wehmütig in seine aufregende Vergangenheit zurück. Nur seine Betreuerin Louisa kann ihn zeitweise aus seiner Melancholie entreißen und zeigt ihm mit aller Kraft, dass sein Leben immer noch lebenswert ist.Quotenmeter.de: 6Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 5IMDB User Rating: 7(Sky Cinema)Miles und Flora verlieren ihre Eltern. Von jetzt an übernimmt ihr Onkel die Verantwortung für sie. Er stellt daraufhin das Kindermädchen Kate ein, die ihm bei der Betreuung der Kleinen helfen soll. Sie soll sich um die Kinder kümmern. Die aus nicht gerade reichen Verhältnissen stammende Betreuerin fängt bald an, sich für den reichen Vormund zu interessieren. Gleichzeitig beginnt sie zu glauben, dass Geister im Haus ihr Unwesen treiben könnten.Quotenmeter.de: 3Rotten Tomatoes Audience Score: 2Metascore: 4IMDB User Rating: 4