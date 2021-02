Oscar-Verleihung findet dezentral statt

Kino-News

Ein Austragungsort soll weiterhin das Dolby Theatre in Hollywood bleiben.

Die im April stattfindenden Academy Awards werden im Dolby Theatre stattfinden – und an zahlreichen weiteren Orten. Die Verantwortlichen der Oscar-Verleihung gaben am Mittwoch bekannt, dass die Show von mehreren Orten gesendet wird. Genaue Orte nannten die Produzenten der Show nicht."In diesem einzigartigen Jahr, das so viel von so vielen verlangt hat, ist die Academy entschlossen, eine Oscar-Verleihung wie keine andere zu präsentieren und dabei die öffentliche Gesundheit und Sicherheit all derer, die teilnehmen werden, in den Vordergrund zu stellen. Um die Show, die unser globales Publikum sehen möchte, zu ermöglichen und sich gleichzeitig an die Anforderungen der Pandemie anzupassen, wird die Zeremonie live von mehreren Orten übertragen, darunter auch das Wahrzeichen Dolby Theatre. Wir freuen uns darauf, bald weitere Details bekannt zu geben", sagte ein Sprecher der Academy in einem Statement.Die Oscars sind das meistgesehene Unterhaltungsevent und übertreffen die Emmys, Golden Globes und Grammys mit komfortablen Vorsprüngen. Obwohl die Einschaltquoten im letzten Jahr mit 23 Millionen Zuschauern einen historischen Tiefstand erreichten, ist die Übertragung immer noch das zweithöchste jährliche Ereignis hinter dem Super Bowl.