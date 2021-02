«Wonder Woman 1984»: Sky sichert sich Exklusiv-Rechte

TV-News

Damit kommt der Blockbuster mit Gal Gadot noch vor Kinostart zum Pay-TV-Sender Sky Cinema.

Noch vor dem Start in den deutschen Kinos kommt die DC-Comicverfilmungam Donnerstag, den 18. Februar, zu Sky. Damit fährt die Warner-Bros.-Produktion hierzulande eine andere Strategie als in England oder in den USA. In England war der Film für einen Monat in den Kinos, ehe er bei Sky landete. In den USA debütierte die «Wonder Woman»-Fortsetzung zeitgleich in den Kinos und bei HBO Max . In Deutschland sichert man von Seiten Skys unterdessen zu, dass auch „nachdem der Film in die deutschen Kinos kommt, können Sky Kunden «Wonder Woman 1984» weiterhin bei Sky genießen“, so hieß es in einer Mitteilung des Senders.Der Film mit Gal Gadot in der Hauptrolle ist sowohl bei Sky im Cinema Paket als auch mit dem monatlich kündbaren Streamingservice Sky Ticket verfügbar. Mit Sky Q ist der Hit auch in bester UHD Qualität abrufbar. Zudem wurden zwei weitere Kinohits von Warner Bros. finden dank der neuen Vereinbarung mit Sky exklusiv ihren Weg ins Programm. Der Thrillermit Denzel Washington und das Familiendramawarden TV- und Streamingpremiere bereits 28 Tage nach ihrem kommenden Kinostart exklusiv bei Sky und Sky Ticket feiern.„Mit allen deutschen Filmfans sehnen wir eine baldige Wiedereröffnung der hiesigen Kinos herbei. Gleichzeitig ist es uns ein wichtiges Anliegen, vielen Zuschauern den Zugang zu neuen Filmproduktionen zu ermöglichen. Wir freuen uns sehr, zusammen mit unserem langjährigen Partner Warner Bros den Hitfilm 'Wonder Woman 1984' bereits vor dem Kinostart bei Sky präsentieren zu können und zugleich sicherzustellen, dass die Kinos bei Wiedereröffnung ebenfalls Zugriff auf diesen außergewöhnlichen Erfolgsfilm haben", erklärte Matthias Kistler, Vice President Aquisitions bei Sky Deutschland.