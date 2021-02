17. Staffel «Die Pfefferkörner» geht an den Start

TV-News

Lou, Pippa, Tarun, Jonny und Clarissa – das sind die neuen Gesichter der «Pfefferkörner». Doch bevor die vier Neuen an die Arbeit gehen, dürfen am 20. Februar 2021 ab 8:50 Uhr im Ersten ihre Vorgänger ein letztes Mal ermitteln. In diesem letzten Fall müssen sie eine Geldfälscherbande aufliegen lassen, die versucht das “Wunderland“- Museum auszurauben. Die dreizehn neuen Folgen wurden von März bis Oktober 2020 in drei Blöcken in Hamburg und Umgebung gedreht.Die vier neuen Detektive kommen in der neuen Staffel unter anderem dem illegalen Handel mit einem afrikanischen Thron auf die Schliche, werden mit verseuchtem Elbwasser und einer mysteriösen Ruine konfrontiert und selbst Opfer eines Hackerangriffs. Viel Arbeit also für die jungen Ermittler, die ja auch die ganz normalen Probleme ihrer Altersgruppe wie Stress in der Schule, nervige Eltern, Heimwehund ihrem persönlichen Gefühlschaos zu bewältigen haben.«Die Pfefferkörner» wurde von der Letterbox Filmproduktion im Auftrag der ARD unter Federführung des NDR für Das Erste produziert. Die ersten Folgen der 17. Staffel sind dann am 27. Februar um 8:25 Uhr im Ersten zu sehen.