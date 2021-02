Primetime-Check

Wie schlug sich Das Erste mit dem «Zürich-Krimi»? Und punktete der Staffelstart von «Achtung Abzocke – Betrügern auf der Spur» bei Kabel Eins?

Am Donnerstag erreichte das ZDF mit6,99 Millionen Zuschauer und fuhr 20,3 Prozent Marktanteil ein. Mit 0,86 Millionen jungen Zuschauern sorgte man für 9,2 Prozent Marktanteil. Im Anschluss erreichten dasund5,88 sowie 3,33 Millionen Zuseher, die Marktanteile beliefen sich auf 20,0 respektive 14,8 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen sorgte der Mainzer Sender für 10,1 sowie 7,7 Prozent.Das Erste setzte aufund, die Sendungen holten 6,53 und 2,87 Millionen Zuschauer. Der Kriminalfilm sorgte für 18,9 Prozent bei allen sowie 8,1 Prozent bei den jungen Menschen. Das Magazin fuhr vor den(2,62 Millionen) 10,6 Prozent ein, die zwei Info-Formate verbuchten bei den jungen Leuten 4,7 und 7,6 Prozent.Um 20.15 Uhr erreichte das Merkel-Interview 3,37 Millionen Zuschauer, wovon 1,64 Millionen Umworbene dabei waren. Somit dominierte RTL die Primetime mit der 15-minütigen Sendung. Die Marktanteile beliefen sich auf 9,7 und 17,7 Prozent.lockte nur 1,98 Millionen Zuschauer zu RTL, mit 1,22 Millionen Umworbenen verbuchte man 12,9 Prozent.undlockten 1,71 und 1,60 Millionen Zuschauer an, bei den jungen Leuten standen 10,7 und 10,4 Prozent auf der Uhr.startete mit 2,33 Millionen Zuschauern. 1,55 Millionen Umworbene wurden gezählt, der Marktanteil belief sich auf 18,3 Prozent.Der Start vonbrachte Kabel Eins 1,11 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe sorgte man für 5,9 Prozent. Eine weitere-Doku fuhr 0,85 Millionen Zuschauer ein und generierte 5,5 Prozent bei den jungen Leuten. VOX setzte auf den Spielfilm, der 1,52 Millionen Zuschauer holte. Der Marktanteil lag bei 5,4 Prozent. Bei Sat.1 schmierten zwei-Episoden mit 1,08 und 1,10 Millionen Zuschauer völlig ab, es wurden in der Zielgruppe nur 3,3 und 3,9 Prozent gemessen.