Netflix gewinnt Jennifer Lopez als Hauptdarstellerin

Niki Caro, Regisseurin von Disneys Neuauflage von «Mulan», ist im Gespräch die Regie zu übernehmen.

Jennifer Lopez übernimmt die Hauptrolle im kommenden Netflix-Film, in dem sie eine tödliche Attentäterin verkörpert, die aus ihrem Unterschlupf kommt, um ihre vor Jahren verstoßene Tochter zu beschützen. Lopez wird ebenfalls als Produzentin tätig sein. Als Regisseurin versucht das Streamingportal Niki Caro zu gewinnen. Sie führte im vergangenen Jahr für die Realverfilmung vonRegie.Neben Lopez wird Elaine Goldsmith Thomas von Nuyorican Productions und Misha Green, Benny Medina, Roy Lee und Miri Yoon von Vertigo Entertainment als Produzenten tätig sein. Green, die beials Showrunnerin agierte, schrieb das Drehbuch für «The Mother».Für Jennifer Lopez wird dies nicht der einzige Netflix-Film sein, der bald auf der Plattform landen wird. Sie wird in der Adaption des Bestsellerszu sehen sein. Auch abseits des Silicon-Valley-Unternehmens ist Lopez aktiv. Zusammen mit Owen Wilson arbeitet sie aktuell an der Romantic Comedyfür Universal. Für STX istin der Mache und für Lionsgate arbeitet sie an, wobei hier die Produktion ins Stocken geraten ist, da ihr Co-Star Armie Hammer den Cast verlassen hat. Ihn soll aber Josh Duhamel ersetzen.