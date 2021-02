«Druckfrisch»: Exklusives Interview mit Barack Obama

TV-News

In der nächsten Ausgabe von dem moderierten Literaturmagazin ist der ehemalige US-Präsident in einem Gespräch mit dem Host Denis Scheck.



Barack Obama war der erste schwarze Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Er war einer der jüngsten, die je in dieses Amt gewählt wurden, und sicher einer der populärsten. Seine Erinnerungen an Jugend, Studium, erste Berufserfahrungen und die Zeit als mächtigster Mann der Welt sind nun eine unbedingt lohnende Leseerfahrung, und zwar deshalb, weil Obama von Anfang an nicht nur über seine Triumphe spricht, sondern genauso über die Niederlagen, über seine Ängste und Zweifel. Der Leser erfährt, wie aus dem jungen Barack Präsident Obama wird, wie Politik im Alltag funktioniert und wie sie von Kompromissen lebt. Der Ex-Präsident beschreibt, wie Entscheidungen erkämpft werden müssen und wie schmerzlich das alles oft ist.Der Moderator von «Druckfrisch», Denis Scheck, wird am Sonntag, den 28. Februar um 23:35 Uhr im Ersten ein Exklusiv-Interview mit Barack Obama, der von 2009 bis 2017 Präsident der USA war, über seine erst vor kurzem erschienene Autobiografie «Ein verheißenes Land» führen.Außerdem wird Schecks auch Bücher auf der aktuellen «Spiegel»-Bestsellerliste kommentieren und seine ganz persönliche Empfehlung preisgeben.