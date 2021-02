WDR feiert 1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland

TV-News

Mit zahlreichen Veranstaltungen und Aktionen wird das Festjahr im WDR gefeiert.



Im Jahr 321 besteht der älteste Nachweis für die Existenz von Juden in dem Gebiet, das heute Deutschland heißt. Das ist dann mit dem Jahr 2021 genau 1.700 Jahre her. Und das wird gefeiert beim WDR . Beispielsweise mit der Dokumentation «Schalom & Alaaf», welche von Juden und Karneval – heute und in der Vergangenheit – erzählt. Diese ist am 10. Februar um 23.00 Uhr im WDR Fernsehen zu sehen ist.Es wird auch musikalisch: Jüdische Musik ist das Thema des Kulturfeatures «Viele Welten in einer» von Nora Bauer, das wie viele weitere Sendungen angehört werden kann. Die WDR-Dokumentation «Jung, jüdisch, weiblich - Die selbstbewusste Generation"» ist vor der linearen Ausstrahlung am 21. Februar im Ersten um 17.30 Uhr zusehen sowie online abrufbar.Darüber hinaus sendet am 21. Februar ab 16.30 Uhr das Erste aus einer Kölner Synagoge den Festakt zum bundesweiten Auftakt dieses besonderen Jahres. Das Kulturradio WDR 3 begleitet den Auftakt mit einem großen «WDR 3 Radiotag». Stargeiger Daniel Hope präsentiert in seiner Sendung «Persönlich» unter anderem Kompositionen von Mordechaj Gebirtig, Ernest Bloch und Leonard Bernstein.