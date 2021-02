MDR-Talkshow «Riverboat» wechselt die Moderatoren

TV-News

Durch das Kürzertreten von Jörg Kachelmann ergibt sich alle zwei Wochen eine neue Moderatorenkonstellation.

Moderator Jörg Kachelmann hatte Ende 2020 verkündet, dass er künftig mehr Zeit in der Schweiz bei seiner Familie verbringen möchte und aus diesem Grund etwas kürzer treten wolle. Dadurch steht er nur noch alle 14 Tage an der Seite von Kim Fischer und lädt zum Talk. In den anderen Sendungen wird es in Zukunft neue Fischer-Partner oder -Partnerinnen geben. Wer das sein wird, steht bislang nur für kommende Sendung am 5. Februar um 22.00 Uhr fest. Dann wird Wolfgang Lippert den Kachelmann-Part übernehmen und neue spannende Gäste im MDR zum talken begrüßen. Die übrigen Ersatz-Moderatoren werden jeweils in der vorherigen Sendung von Jörg Kachelmann selbst verraten.Kim Fisher sagt zum neuen Konzept: „Mit Jörg Kachelmann habe ich ja eigentlich meinen Traum-Arbeitspartner gefunden – aber auch die Idee, künftig alle zwei Wochen mit einem neuen Partner oder einer Partnerin in den Wohnzimmern unserer Zuschauerinnen und Zuschauer zu sitzen, finde ich sehr charmant. Das wird für uns alle jedes Mal eine tolle Wundertüte. Ich weiß zwar nicht genau was es wird, weiß aber sicher, dass es unterhaltsam wird. Perfekt also für eine Talkshow. Um es mit Rudi Carrells Worten zu sagen: ‚Lass Dich überraschen!‘“„Seit Januar 2019 führen Kim Fisher und Jörg Kachelmann wöchentlich freitags mit großem Erfolg durch die Talkshow im MDR-Fernsehen.“, meint MDR-Unterhaltungschef Peter Dreckmann und fügt hinzu: „Im letzten Jahr verzeichnete die Sendung durchschnittlich starke 17,5 Prozent Marktanteil im MDR-Sendegebiet – im November und Dezember lag die Zuschauerresonanz sogar über 20 Prozent. Von der neuen Moderationskonstellation, den 14-täglich wechselnden Gastmoderatorinnen und -moderatoren, versprechen wir uns für den Talk facettenreiche Interviews. Überraschende Momente werden bei unserem Publikum für Gesprächsstoff sorgen und das Format gewiss bereichern. Da ich die Konstellationen bereits kenne, kann ich versprechen, dass sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf unterhaltsame Fernsehmomente im «Riverboat» freuen können.“