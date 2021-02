HBO-Serie «The Nevers» bald auf Sky

TV-News

Nach US-Ausstrahlung wird der Mix aus Sci-Fi, Fantasy, History und Drama sofort bei Sky abrufbar sein.



Schon jetzt kann man den ersten Trailer von der HBO-Serie «The Nevers» ansehen, die im April Platz bei Sky findet. Ein genauer Ausstrahlungstermin ist bislang noch nicht bekannt. Begleitet wird eine Bündnis viktorianischer Frauen, die alle über ungewöhnliche Fähigkeiten verfügen, gegen unzählige Feinde kämpfen müssen und eine Mission verfolgen, die die Welt verändern könnte.In den letzten Jahren der Regentschaft Königin Victorias wird London von den so genannten "Berührten" heimgesucht: Menschen - meist Frauen - die plötzlich über ungewöhnliche Fähigkeiten verfügen - manche charmant, andere sehr beunruhigend. Unter ihnen die mysteriöse und schlagfertige Witwe Amalia True und die brillante junge Erfinderin Penance Adair. Beide sind Meisterinnen dieser neuen Unterklasse, die zum einen den "Berührten" ein Zuhause geben und zum anderen gegen so ziemlich alle Mächte kämpfen müssen, um für diejenigen Platz zu schaffen, die in der Geschichte, wie man sie kennt, bislang keinen Platz hatten.In «The Nevers» spielen unter anderem Laura Donnelly («Britannia», «Outlander») und Ann Skelly («Vikings») mit. Produziert wurde die HBO-Serie von Joss Whedon, Bernadette Caulfield, Ilene S. landress, Doug Petrie und Jane Espenson. Philippa Goslett fungiert als ausführende Produzentin.