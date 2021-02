«The Bachelor»: Nächster Höchstwert bei den jungen Zuschauern

US-Quoten

FOX schlug sich mit seinen «9-1-1»-Serien weiterhin sehr gut.

Am Montagabend warvom US-Network ABC die erfolgreichste Sendung. 5,3 Millionen Zuschauer ab zwei Jahren verfolgten die zweistündige Liebessendung, die bei den jungen Erwachsenen ein Rating von 1,4 Prozent holte. Somit war man zum fünften Mal in Folge die erfolgreichste Sendung zum Start der Woche. Die Staffel mit Matt James hat es bereits geschafft, die Zuschauerzahlen drei Wochen in Folge zu steigern.Neue Folgen vonundwaren beim Gesamtpublikum ein Renner. Die Serien verzeichneten 6,49 sowie 5,98 Millionen Zuschauer. Bei den jungen Zuschauern hatte FOX mit 0,9 und 0,8 Prozent nur das Nachsehen.erreichte bei NBC 3,32 Millionen Zuschauer, bei den Werberelevanten fuhr man nur ein Rating von 0,6 Prozent ein. Dieser Wert wurde auch beigehalten, die Reichweiten gingen allerdings auf drei Millionen Zuschauer zurück.