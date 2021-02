«Galileo Plus»: Neue Reportage-Reihe am Sonntag

TV-News

ProSieben stellt das gewohnte «Galileo» am Sonntag ein und berichtet in monothematischen Dokus im neuen «Galileo Plus».

„Mehr Wissen. Mehr Staunen. Mehr Exklusivität.“, das verspricht das neuelaut einer Mitteilung von ProSieben . Demnach wird es die gewohnte-Sendung in seiner derzeitigen Form nicht mehr geben. Stattdessen liefert die neue Sendung in monothematischen Dokus Hintergründe und Einblicke zu wichtigen Themen. Für weitere Hintergrundinfos stehen die digitalen «Galileo»-Plattformen zu Verfügung, die webexklusiv mit Themenspecials, interaktiven Tests und Quizze anbieten.„Aus dem Dialog mit unseren Zuschauern wissen wir, dass es den Wunsch nach mehr Reportagen auf ProSieben gibt. Mit der neuen Reportage-Reihe «Galileo Plus» bietet ProSieben diesen Zuschauern am Sonntag-Vorabend spannende Einblicke in vermeintlich vertraute oder aber auch vollkommen fremde Welten“, erklärte ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann.Los geht die Reihe bereits am kommenden Sonntag, den 7. Februar, um 19:05 Uhr mit dem Thema «Inside Social Love». Dabei wird es um das Online-Dating in Deutschland gehen und unter anderem der Frage nachgegangen, wie die immer beliebter werdenden Apps eigentlich funktionieren. Welche Daten werden gesammelt und wofür werden sie verwendet? Wie pimpe ich mein Profil, um möglichst viele Matches zu sammeln? Diese und weitere Fragen beantwortet Reporterin Claire Oelkers mithilfe von Flirt-Coaches und Plattform-Insidern und beleuchtet die Welt der Dating-Apps. «Galileo Plus: Inside Social Love» ist eine Produktion von Story House Productions. «Galileo Plus» wird von wechselnden Produktionsfirmen realisiert.