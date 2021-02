«Lets Dance» nun auch mit Kindern geplant

TV-News

Das Tanz-Format soll um einen Kids-Spin-Off erweitert werden. Die Show soll zunächst bei TV Now zu sehen sein.

Wie die ‚Bild am Sonntag‘ berichtete, soll derzeit an einem Spin-Off der erfolgreichen Showgearbeitet werden. Dem Bericht zufolge handelt es sich um einen Kids-Ableger, der zunächst bei TV Now zu sehen sein soll. Diese Pläne wurden von der Mediengruppe RTL bereits bestätigt und auch welchen Umfang die Kids-Staffel haben soll. So sind zunächst vier Ausgaben mit fünf oder sechs prominenten Kindern vorgesehen. Diese sollen dann im Frühjahr auf der Streamingplattform online first ausgestrahlt werden.Erst dann ist eine lineare RTL-Ausstrahlung geplant. Die vier Episoden sollen Ende März in den Osterferien aufgezeichnet werden, damit verhindert wird, dass die Kinder ihre schulische Ausbildung vernachlässigen. Wer die prominenten Kinder sind ist dagegen noch nicht bekannt, sie sollen aber im Alter zwischen acht und elf Jahren sein und von den bereits ausgeschiedenen Profi-Tänzern der am 26. Februar beginnenden 14. Staffel unterrichtet werden.Zum Vorbild hat der Spin-Off den Kid-Ableger vonaus den USA, der 2018 allerdings nach einer Staffel wieder abgesetzt wurde.erreichte für ABC in der Zielgruppe allerdings nie mehr als drei Prozent Marktanteil und musste in den neun Ausgaben stetig schwindende Reichweiten hinnehmen. Anfangs verfolgten noch 5,03 Millionen das Programm, in der neunten und finalen Ausgabe waren es dann nur noch 4,12 Millionen. Der zwischenzeitliche Tiefpunkt lag im Halbfinale bei 3,81 Millionen.