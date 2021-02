Dschungelcamp 2022: Schon drei Teilnehmer stehen fest

TV-News

Am Freitagabend gewann Filip Pavlovic sein goldenes Ticket für Australien im kommenden Jahr. Doch er ist nicht der einzige Teilnehmer, der bekannt gegeben wurde.

Filip Pavlovic entschied das Finale der diesjährigen Ersatzshow fürganz knapp für sich. Seine Konkurrentin Djamila Rowe erreichte 49,86 Prozent der Stimmen, Pavlovic 50,14 Prozent. Damit ist seit Freitag klar, wer als zweiter Kandidat im kommenden Januar nach Australien reisen darf.Bereits am Mittwoch wurde bekannt, dass Lucas Cordalis, Sohn des ersten Dschungelkönigs überhaupt Costa Cordalis, in den Flieger steigen wird – sofern in zwölf Monaten möglich. Geplant ist es jedenfalls, dass RTL im kommenden Jahr die Veranstaltung wieder regulär als Dschungelcamp statt Tiny House stattfinden lassen möchte.Doch Cordalis und Pavlovic sind nicht die einzigen beiden Kandidaten, die bislang feststehen. Denn in der Finalsendung am Freitag wurde auch ein weiterer Camper preisgegeben: Desinger Harald Glööckler gab bekannt, dass er ebenfalls an der 15. «IBES»-Staffel teilnimmt. „Ich muss raus aus der Komfortzone, ich gehe wirklich gerne in den Dschungel und ich freue mich sehr darauf“, erklärte Glööckler. Nach diversen Anfragen in den letzten Jahren habe er nun endlich zugesagt, um Aufmerksamkeit zu generieren. „Davon lebt ein Prominenter und Künstler.“Auch RTL hofft im kommenden Jahr wieder auf mehr Aufmerksamkeit als für «Die große Dschungelshow», denn auch das Finale sorgte nicht für überragende Werte. Insgesamt verfolgten die 15. Show der Reihe 2,16 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe führte das zu guten 16,4 Prozent – kein Vergleich also zum Original, das regelmäßig an die 40-Prozent-Marke heranreichte.