«Wer stiehlt mir die Show?»: Zweite Staffel ist bestellt!

TV-News

Gute Zuschauerzahlen garniert mit Sonderlob von Frank Elstner ergeben? Richtig, eine zweite Staffel «Wer stiehlt mit die Show?»

Kommende Woche am Dienstag, den 02. Februar geht es vorerst zu Ende.verabschiedet sich mit Schauspieler Elyas M’Barek als Moderator im Kampf um seine Titelverteidigung oder besser gesagt, Showverteidigung. Eigentlicher Showmaster Joko Winterscheidt musste sich vor zwei Wochen geschlagen geben und seine eigene Show an Alt-Meister Thomas Gottschalk abgeben. Dem war es in der letzten Woche nicht gelungen seine Show zu verteidigen, jedoch siegte nicht Winterscheidt, sondern Elyas M’Barek, dieser wird nun die vorerst letzte Show moderieren dürfen.Fans des Formats müssen sich jedoch keinerlei Sorgen machen, denn das erfolgreiche Show-Konzept wird fortgesetzt! Am frühen Sonntagvormittag ging hierzu eine Pressemitteilung raus, welche die Bestellung einer zweiten Staffel versicherte. ProSieben-Chef Daniel Rosemann meinte in der Mitteilung nur, dass das Showformat an sich für Joko das dümmste aller Zeiten sein dürfte, jedoch für ProSieben bedeute es geniale und zeitgemäße Familien-Unterhaltung. „Danke für diese Show, lieber Joko. Wir alle sind voller Vorfreude auf viele weitere neue Folgen“, schließt Rosemann ab.Auch von der Zuschauerschaft beurteilt kann Sender ProSieben gar nicht anders, als eine weiter Staffel zu bestellen, denn die vergangene Ausgabe erreichte kurzerhand 19,6 Prozent Marktanteil bei der werberelevanten Zielgruppe. Als letztes Zünglein an der Waage ist da noch das Twitter-Lob von „Wetten, dass..?“-Erfinder Frank Elstner, welcher in seinem Tweet die Aussage von ProSieben nur bestätigt: „Danke Euch! Ihr habt uns endlich echt Familienunterhaltung zurück gebracht!“, so der Inhalt des Elstner-Tweets. Nach Dienstag und der letzten Folge der ersten Staffel wissen wir dann auch, ob das Quotenhoch nur daher rührte, dass Gottschalk als Moderator eine entsprechend Breite Zuschauerschaft ansprach, oder ob das Format wirklich konstant so gut ist. Eben auch mit M’Barek als Moderator.