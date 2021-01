«Catch! Kampf der Kontinente»] räumt bei den Umworbenen ab

Quotennews

Luke Mockridges Show in Sat.1 stellte einen neuen Reichweitenrekord bei den jüngeren Zuschauern auf.



In den vorherigen Wochen wurden bereits die Titel "Deutscher Meister" und "Europameister" im Fangen verteilt. Beitraten nun am gestrigen Abend vier Kontinente gegeneinander an. Ex-Fußball-Profi Hans Sarpei vertrat Afrika, der Musiker und Entertainer Evil Jared Amerika, die Schauspielerin und Regisseurin Minh-Khai Pan-Thi Asien und Luke Mockridge führte das europäische Team an. Letztendlich sicherte sich das afrikanische Team den Sieg. Vor zwei Wochen reichten 1,55 Millionen Zuschauer für eine annehmbare Quote von 4,7 Prozent. Bei den 0,97 Millionen Umworbenen waren 10,5 Prozent möglich.Nun steigerte sich die Reichweite auf 1,62 Millionen Menschen, was einer passablen Quote von 5,1 Prozent glich. Doch in der Zielgruppe erzielte der Sender mit 1,09 Millionen Jüngeren einen neuen Bestwert für die Show. Zu diesem Zeitpunkt begeisterte kein anderer Sender so viele Werberelevante. Dieses gute Ergebnis war auch am Marktanteil zu erkennen, der bei hervorragenden 13,4 Prozent lag. Die Wiederholung vonkam im Anschluss noch auf maue 4,2 Prozent Marktanteil bei 0,80 Millionen Fernsehenden. Bei den 0,45 Millionen Umworbenen holte sich der Sender zumindest noch gute 7,9 Prozent.ProSieben entschied sich an diesem Freitagabend für das Drama, welches 1,05 Millionen Interessenten zum Einschalten bewegte. Hieraus resultierte eine annehmbare Sehbeteiligung von 3,4 Prozent. Die 0,60 Millionen Jüngeren kamen ebenfalls nicht über einen akzeptablen Wert von 7,5 Prozent hinaus. Für die Komödiesank die Reichweite schließlich auf 0,58 sowie 0,29 Millionen jüngere Zuschauer. Es wurden solide 3,9 Prozent und maue 6,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ermittelt.