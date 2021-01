Starttermin für Joyn PLUS+ Original «Katakomben» bekannt

Vermischtes

Die Coming-of-Age-Serie mit den Rich Kids und einem tragischen Ereignis hat einen Termin im März bei Joyn gefunden.

Gelangweilte Kinder reicher Familien veranstalten eine Party in den Katakomben unter dem Hauptbahnhof in München, dabei ahnen sie nicht, dass hier auch Menschen leben. Als ein Feuer ausbricht, gerät der Rave außer Kontrolle. Die Folge: zahlreiche Verletzte und drei vermisste Jugendliche. Einer davon ist Max (Nick Romeo Reimann), dessen Schwester Nellie (Lilly Charlotte Dreesen) sich zusammen mit ihrem besten Freund Janosch (Yasin Boynuince) auf die Suche nach Max macht. Dabei sind Nellie und Janosch nicht die einzigen, die nach Max suchen.In den Fall mischt sich Bundespolizistin Magdalena Kaltbrunner (Sabine Timoteo) ein. Bei der Suche will ausgerechnet Tyler (Mercedes Müller) mithelfen und Lisa Limberger (Marleen Lohse), die das millionenschwere Bauvorhaben in Gefahr gebracht hat, wird nicht für ihre Taten belangt. Die Frage stellt sich: Wer will wirklich helfen und wer will einfach nur für sich profitieren?Die sechs Episoden des Joyn Originals «Katakomben» sind ab dem 11. März auf Joyn PLUS+ verfügbar. Die erste Folge ist wie üblich kostenlos auf Joyn zugänglich. Produziert wurde von NEUESUPER unter der Regie von Jakob M. Erwa.