ZDF dominiert das öffentlich-rechtliche Abendprogramm

Quotennews

Im Programm des ZDF stand zur Primetime «Die Toten von Salzburg – Schwanengesang» und im Vergleich zum gleichzeitig laufenden ARD-Programm «Ruhe! Hier stirbt Lothar» ergibt sich ein klarer Sieger.

Der sechste Fall der-Reihe brachte dem ZDF fulminante Quoten zum Mittwochabend. Ganze 7,07 Millionen Zuschauer ab drei Jahren waren bei dem Kriminalfilm mit an Bord und belegten so dominante 21,5 Prozent des Marktes. Schon allein in dieser Kategorie zeigt sich das ZDF mit einem uneinholbaren Vorsprung vor dem Ersten und dem laufenden Film. Zu dieser Tragikomödie schalteten nämlich lediglich 3,84 Millionen Rezipienten ein, also etwas mehr als die Hälfte. So konnte sich das Erste Deutsche Fernsehen folglich auch nur 11,7 Prozent des Gesamtmarktes sichern, was jedoch keineswegs ein schlechtes Ergebnis darstellt.In der jungen Gruppe der 14- bis 49-Jährigen zeigt sich hier ein deutlich knapperes Rennen. Das Erste vermeldete mit ihrem Angebot 0,72 Millionen Zuschauer und belegte gute 8,1 Prozent des Marktes und im ZDF schalteten 0,78 Millionen Zuschauer ein. Mit den resultierenden 8,8 Prozent Marktanteil hat also auch in dieser Kategorie das ZDF die Nase vorn, wenn auch die Werte deutlich näher beieinander liegen.Inhaltlich zeigt sich also, dass beim breiten Publikum ein Krimi zum Mittwochabend besser ankommt als die durchaus sehenswerte Tragikomödie im Ersten. Zumindest lässt sich dieser Schluss aus den vorliegenden Zahlen gewinnen. Was interessant an der Zuschauerverteilung bleibt ist der Fakt, dass die Zuschauerzahlen direkt vor den Primetime-Angeboten im Ersten und der dort laufenden «Tagesschau» (6,52 Millionen Gesamtzuschauer, 19,6 Prozent Marktanteil/1,86 Millionen junge Zuschauer, 21 Prozent Marktanteil) deutlich höher waren als bei der Krimiserie «Heldt» (3,41 Millionen Gesamtzuschauer, 11,0 Prozent Marktanteil/0,31 Millionen junge Zuschauer, 4,0 Prozent Marktanteil) im ZDF . Somit musste das Erste einiges an Zuschauern abgeben, wovon das ZDF sichtlich profitierte. Und der Krimi-Trend der vergangenen Wochen hält weiter an.