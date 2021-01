3 Quotengeheimnisse

Außerdem: Welches Format hatte einen Vorlauf von sechs Millionen Zuschauern und landete bei unter einer Million Menschen?

Die Premiere der zweiten Staffel von «Täglich frisch geröstet» fand inzwischen bei RTL statt. Die Show, die ursprünglich nur für TV Now produziert wurde, ist seit Dienstag auch im linearen Fernsehen zu sehen. Um 23.30 Uhr schalteten 1,03 Millionen Zuschauer die Stefan-Raab-Produktion ein, die auf 0,46 Millionen Umworbene kam. Der Marktanteil lag bei 14,1 Prozent. Damit war die Premiere von Jens Knossalla als fester Host ganz gut, aber kein Überflieger.Der gebürtige Troisdorfer Sebastian Pufpaff darf sich auch weiterhin mit seiner Kurz-Late-Night im späten ZDF-Programm austoben. Die Montagsausgabe von «Sebastian Pufpaff: Noch nicht Schicht» holte um 01.25 Uhr lediglich 0,21 Millionen Zuschauer, der deutsche Kabarettist holte nur 4,7 Prozent Marktanteil. Der Entertainer enttäuschte mit nur 40.000 14- bis 49-Jährigen, die für 2,9 Prozent Marktanteil sorgten.Das Kulturmagazin des ZDF ist seit dem Start des «ZDF Magazin Royale» tiefer in die Nacht gerutscht. Am Freitag durfte «aspekte» nach einer Kriminaldoku um 23.30 Uhr auf Sendung gehen. Nur 0,84 Millionen Menschen schalteten ein, zwei Stunden zuvor erreichte der Mainzer Sender mit der Bundesliga noch über sechs Millionen Zuschauer. Zurück zur Kultur: Mit 5,2 Prozent Marktanteil wurde das ZDF nicht glücklich. Beim jungen Publikum wurden 0,23 Millionen Zuseher erreicht, der Marktanteil lag bei 4,7 Prozent.