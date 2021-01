«Harry Potter»-Serie in Arbeit

US-Fernsehen

Zwar ist das Entwicklungsstadium erst sehr früh, aber das Projekt hat eine echte Chance.

Das Streamingangebot HBO Max hat sich die Rechte an einer-Serie gesichert. Gerüchte über eine Serie, gab es schon seit einiger Zeit. Jetzt scheint es, dass die Pläne bei WarnerMedia, dem Produzenten der Originalfilme, vorankommen. "Es gibt keine Harry-Potter-Serie in der Entwicklung beim Studio oder auf der Streaming-Plattform", sagten Warner Bros. und HBO Max in einem Statement gegenüber Variety, obwohl mehrere Quellen bestätigt haben, dass sich das Projekt in einem sehr frühen Stadium befindet.Die „Harry Potter“-Buchreihe ist eine der populärsten aller Zeiten, die sieben Bücher haben sich weltweit über 500 Millionen Mal verkauft. Sie wurden dann in eine erfolgreiche Franchise mit acht Filmen adaptiert, das weltweit fast acht Milliarden US-Dollar eingespielt hat. Bislang sind auch zwei Filme der Prequel-Reihe «Phantastische Tierwesen» erscheinen, ein dritter Teil soll nächstes Jahr erscheinen.Franchise Schöpferin J. K. Rowling erhielt zuletzt aufgrund einer Reihe von Anti-Trans-Tweets und einem langen Essay zu diesem Thema starke Gegenreaktionen. Johnny Depp verließ als Grindelwald die Filme, nachdem er einen Verleumdungsprozess gegen die britische Boulevardzeitung The Sun verloren hatte. Trotz dieser Kontroversen wird eine Serie dennoch sehr wahrscheinlich sein.