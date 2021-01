Ellen Koch wird sixx-Senderchefin

Köpfe

Die bisherige VP Business Development & Operations six tritt die Stelle zum 1. Februar an.

Da sich Wiebke Schodder, seit 2016 verantwortlich für sixx , in Elternzeit verabschiedet, steigt Ellen Koch zur neuen Senderchefin des Frauensenders auf. Bisher bekleidete die 34-Jährige die Stelle als VP Business Development & Operations sixx. Am kommenden Montag, den 1. Februar tritt sie die neue Stelle an und macht damit den nächsten Schritt in ihrer „Bilderbuchkarriere in der Seve.One Entertainment Group“, wie es in einer Mitteilung hieß.Denn Koch startete 2010 als Marketing-Trainee bei ProSiebenSat.1 und steigt nun zur Senderchefin auf. In ihrer Zeit begleitete sie den Launch des Senders, setzte als Brand Manager und später als Channel Manager für ProSieben wichtige Impulse. Im Juni 2016 wechselte die gebürtige Münsteranerin ins Operating Office zu sixx. Seit Januar 2020 ist sie beim Sender außerdem für New-Business-Entwicklungen verantwortlich.„Ich bedanke mich bei Wiebke Schodder nicht nur für die vertrauensvolle Zusammenarbeit der letzten Jahre, sondern vor allem auch für ihre Energie und Kreativität, mit der sie sixx vom Frauensender in eine echte Multichannel-Brand verwandelt hat. Nun wünschen wir ihr viel Freude mit ihrer kleinen Familie und freuen uns auf ihre Rückkehr in unsere Entertainment-Familie im Herbst“, sagte Wolfgang Link, Vorstand ProSiebenSat.1 und CEO Seven.One Entertainment Group, und ergänzte: „Dass wir für die Position der neuen Senderchefin ein Talent aus unseren eigenen Reihen gefunden haben, freut mich besonders. Ellen Koch kennt die Marke sixx von Beginn an, ihr Herz schlägt grün. Ihre Leidenschaft für die Marke und ihr Innovationswille werden sixx weiterhin wichtige Impulse geben.“