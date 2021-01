«Tagesschau» stark, «Charité» lässt nach

Quotennews

Zwischenzeitlich war Markus Gürne in einem weiteren «ARD extra: Die Corona-Lage» zu sehen.

Über 14,2 Millionen Menschen informierten sich am Dienstagabend in der, die Ausstrahlung im Ersten erreichte 6,91 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil lag bei starken 19,4 Prozent, bei den jungen Menschen wurden 2,25 Millionen Zuseher ermittelt. Der Marktanteil lag bei 20,5 Prozent. Um 20:15 Uhr meldete sich hr-Wirtschaftsredakteur Markus Gürne und führte durch6,99 Millionen Zuschauer wollten die Sondersendung sehen, die sich um die neuen Corona-Verschärfungen drehten – aber keine handfesten Infos bereit hielt. Der Marktanteil der 20-minütigen Sondersendung belief sich auf 19,2 Prozent. Bei den jungen Menschen schalteten 2,11 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil lag bei 20,5 Prozent. Ab 20:35 Uhr folgten die Episoden „Grenzwerte“ und „Atemstillstand“ der Serie, die auf 4,94 und 5,03 Millionen Zuschauer kamen. In der vergangenen Woche schalteten 5,84 und 5,75 Millionen Zuschauer ein.Die zwei aktuellen Episoden erzielten einen Marktanteil von 14,1 und 15,2 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 7,4 und 7,2 Prozent Marktanteil ermittelt. Die Sendungen verbuchten 0,75 und 0,71 Millionen bei den jungen Menschen. Christian Nitschke beschäftigte sich um 22:10 Uhr beimit den Problemen der Impfanmeldungen, Trumps Jünger im Internet und die Union nach der Laschet-Wahl. 4,83 Millionen Zuschauer schalteten ein, der Marktanteil lag bei 16,0 Prozent. Die Sendung verzeichnete 0,63 Millionen junge Zuseher, der Marktanteil bewegte sich bei 10,6 Prozent.