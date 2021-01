«Wer stiehlt mir die Show?»: Gottschalk siegt mit 1,62 Millionen

Quotennews

Die dritte Episode der Show war ein Erfolg. Die Florida TV-Produktion kam erneut gut an.

Die ersten zwei Ausgaben der neuen Florida TV-Produktionwaren ein voller Erfolg. 1,87 sowie 1,67 Millionen Zuschauer ab drei Jahren wurden ermittelt und Joachim Winterscheidt konnte zwei Mal den Titel des Hosts verteidigen, in der dritten Ausgabe gewann Thomas Gottschalk. Auch bei den jungen Zuschauern war das Format mit 14,2 und 13,2 Prozent Marktanteil ein Erfolg.Am Dienstag stand die dritte Ausgabe auf dem Programm, die 1,62 Millionen Zuschauer ab drei Jahren holte. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich nun auf 4,9 Prozent. Bei den jungen Menschen erzielte das Format mit Palina Rojinski, Elyas M'Barek und Thomas Gottschalk 1,15 Millionen Zuschauer, nachdem man in den Vorwochen auf 1,32 und 1,17 Millionen Zuseher kam. Der eingefahrene Marktanteil beim Zielpublikum lag bei tollen 11,9 Prozent.Um 22.45 Uhr wiederholte die rote Sieben die zweite und vorerst letzte Ausgabe von. Noch einmal schalteten 0,43 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil bei den Umworbenen belief sich auf 6,7 Prozent. Am Vorabend setzte ProSieben aufund konnte sich über 0,74 Millionen Zuschauer ab drei Jahren freuen. Mit 0,49 Millionen 14- bis 49-Jährigen fuhr man unter anderem mit dem Thema „Dark Side Las Vegas“ 12,8 Prozent Marktanteil ein.