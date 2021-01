Blockbuster-Battle: Klassiker gegen neuaufgelegten Klassiker - Gewinnt am Ende die Braut?

Film-Check

Kann der Kultfaktor von «The Big Lebowski» gegen die Star-Power eines Tom Cruise ankommen? Oder kommt es am Ende doch ganz anders und «Selbst ist die Braut» schnappt sich den Titel?

(Sat.1)Margaret ist eine erfolgreiche Lektorin. Als das Visum der gebürtigen Kanadierin ausläuft, droht die Ausweisung aus den USA. Schnellstmöglich muss sie den Behörden einen amerikanischen Ehemann präsentieren - keine leichte Angelegenheit, denn Margaret macht es ihren Mitmenschen mit ihrer zickigen Art nicht gerade leicht. Kurzerhand erpresst sie ihren Assistenten Andrew, sich als ihr Verlobter auszugeben ...Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 5IMDB User Rating: 7(RTL)Nick und Chris stoßen bei einem Antiterror-Einsatz in Ägypten auf eine Kammer. Hier entdecken sie die Überreste der bösen Prinzessin Ahmanet, die vor 2.000 Jahren bei lebendigem Leibe mumifiziert worden ist und nun erwacht. Die Mumie bahnt sich einen Weg in die Freiheit, um Unheil über die Welt zu bringen. Nick und die Archäologin Jenny nehmen den Kampf auf, in den sich auch Dr. Jekyll und dessen mysteriöse Organisation einmischen.Rotten Tomatoes Audience Score: 4Metascore: 4IMDB User Rating: 6(RTLZWEI)Eines Tages wird der Dude zu Hause von zwei schlecht gelaunten Geldeintreibern erwartet. Sie haben ihn mit dem echten Big Lebowski, der ein reicher Geschäftsmann ist, verwechselt und fordern jetzt von ihm das Geld, das seine angebliche Frau Bunny ihnen schuldet. Nachdem sie auf seinen Lieblingsteppich uriniert haben, begibt sich der beleidigte Dude auf die Suche nach dem richtigen Big Lebowski, um seinen Schaden ersetzt zu bekommen. Doch damit fangen seine Probleme erst richtig an.Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 7IMDB User Rating: 8