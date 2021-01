Ciao, Ciao «Tierärztin Dr. Mertens»

TV-News

Nach der kommenden siebten Staffel, die am 9. Februar startet, werden die Geschichten der Tierärztin ein Ende finden. Auch «Um Himmels Willen» wird nicht mehr fortgeführt.

In der letzten Staffel wird Dr. Mertens endlich mit dem wiedergefundenen Freund, dem Kinderarzt Dr. Christoph Lentz (Sven Martinek) an dem großen Abenteuer eines gemeinsamen Lebens anknüpfen. Diese Abschiedsstaffel wird nur aus sechs Episoden bestehen und das ist weniger als gewohnt. Ein entsprechender Bericht von ‚DWDL‘ wurde von Jana Brandt, Leiterin der Gemeinschaftsredaktion Serien im Hauptabendprogramm, bestätigt. Das traditionelles Zoo-Motiv in Leipzig musste aufgrund der vom Gesundheitsamt vorgeschriebenen Corona-Auflagen verlassen werden und es wurden Sets in Erfurt, Halle und Magdeburg eingerichtet.4,37 Millionen Menschen sahen 2019 die 13 Episoden der sechsten Staffel, wobei die Marktanteile im Vergleich zu früheren Werten auf durchschnittlich 14,4 Prozent sanken. Brandt bestätigte zudem, dass «Um Himmels Willen» nach der anstehenden 20. Staffel nicht mehr fortgeführt wird.Bei der Bekanntgabe zum Ende von «Um Himmels Willen» verriet Brandt ihre Pläne: "Wir setzen auch zukünftig am Dienstagabend auf Unterhaltung für die ganze Familie“. Doch was genau das heißt, müssen wir geduldig abwarten.