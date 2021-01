Im Anschluss an den CDU-Parteitag: ZDF fragt «Was nun?»

TV-News

Der in den kommenden Tagen neu gewählte CDU-Vorsitzende stellt sich im politischen Gesprächsformat ersten Fragen.

Die CDU verschob aufgrund der Corona-Pandemie ihren für Anfang Dezember geplanten Parteitag in das neue Jahr auf Mitte Januar. Nun findet er also am 15. und 16. Januar statt. An den beiden Tagen wählen die Mitglieder einen neuen Partei-Vorsitzenden. Zur Wahl stehen Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet, der ehemalige Unionsfraktionsvorsitzende Friedrich Merz und der frühere Bundesumweltminister Norbert Röttgen, um die Nachfolge von Annegret Kramp-Karrenbauer anzutreten.Aktuell ist noch völlig offen, wer die Wahl für sich entscheiden kann, es wir mit einem knappen Ausgang gerechnet – womöglich sogar durch eine Stichwahl. Wer auch immer als Gewinner aus dem komplett digitalen Parteitag hervorkommt, wird sich im Anschluss den Fragen von ZDF-Chefredakteur Peter Frey und der stellvertretenden Chefredakteurin Bettina Schausten stellen. Am Samstag, 16. Januar, ist die Fragerunde ab 19:15 Uhr im ZDF zu sehen.Im Anschluss wandertzudem in die ZDF Mediathek. Dabei soll es auch um die Frage gehen, ob der neue Vorsitzende auch gleichzeitig als Kanzlerkandidat bei der Bundestagswahl am 26. September 2021 antreten wird.