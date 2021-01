«Risk»: Serie von Beau Willimon in Arbeit

US-Fernsehen

Der Regisseur und Produzent schloss einen Vertrag mit Entertainment One.

Das Brettspiel Risiko, das zum Hasbro-Unternehmen gehört, ist seit über sechs Jahrzehnten Teil von Spieleabenden vieler Familien. Nun wird das Kultspiel für eine Fernsehserie adaptiert. Der Spielzeug- und Medienriese Hasbro arbeitet mit Beau Willimon und Jordan Tappis zusammen. Gleichzeitig gaben Entertainment One eine Partnerschaft von Tappis‘ Westward bekannt.Als Teil des Deals wird «House of Cards»-Mastermind Willimon mit der in Venice Beach und Brooklyn ansässigen Produktionsfirmaals Fernsehprojekt umsetzen. Willimon wird das Drehbuch verfassen und die Produktion der Serie betreuen. Dies ist die erste Zusammenarbeit zwischen Westward und eOne."Während wir eOne's Weltklasse-Inhalte weiter ausbauen, konnten wir uns keine perfekteren Partner als Beau und Jordan vorstellen - deren preisgekröntes Storytelling und Vorstellungskraft zu den besten in der Branche gehören", sagte Michael Lombardo, President, Global Television, Entertainment One, in einem Statement.