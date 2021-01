Biathlon-Sprints als Sieger im Wintersportangebot von ZDF

Quotennews

Am Abend zeigten sich die Krimiserien «Die Chefin» und «SOKO Leipzig» wie üblich sehr stark.



Das ZDF bot am Freitag eine große Auswahl an Wintersportübertragungen an. Besonders gefragt imwar der Sprint der Frauen beim Biathlon Weltcup in Oberhof. Ab 11.30 Uhr verfolgten 2,30 Millionen Fernsehende das Rennen und bescherten dem Sender somit starke 24,3 Prozent Marktanteil. Auch 0,22 Millionen Jüngere ermöglichten ein hervorragendes Ergebnis von 11,2 Prozent. Beim Sprint ab 14.15 Uhr gingen die deutschen Biathleten ebenfalls leer aus, dennoch stieg das Interesse auf 3,43 Millionen Zuschauer. Auch die Quote legte zu und lag bei 24,7 Prozent. Bei den 0,37 Millionen 14- bis 49-Jährige wurden eine ausgezeichnete Quote von 13,4 Prozent erzielt.Zur Primetime überzeugte6,60 Millionen Krimifans. Der Sender ergatterte einen hohen Marktanteil von 19,3 Prozent. 0,61 Millionen jüngere Zuschauer sorgten für eine gute Sehbeteiligung von 6,9 Prozent. Der Krimiabend setzte sich mit. Das Publikum verkleinerte sich hier auf 5,30 Millionen Fernsehende, es kamen jedoch weiterhin sehr gute 16,2 Prozent zustande. Auch bei den 0,59 Millionen Jüngeren lag man mit 6,7 Prozent Marktanteil über dem Senderschnitt.Die aktuellen Neuigkeiten verfolgten 4,09 Millionen Interessenten im. Hierbei ging die Quote auf 13,9 Prozent zurück. 0,69 Millionen aus der jüngeren Zuschauergruppe erzielten eine Verbesserung auf hohe 8,0 Prozent. Die Dokumentationkam bei 2,11 Millionen Fernsehenden nur auf einen schwachen Marktanteil von 8,7 Prozent. Im Gegensatz dazu hielten sich die 0,48 Millionen Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren bei einem guten Ergebnis von 6,8 Prozent.