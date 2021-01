Spielshow «Catch!» fängt in der Zielgruppe eine starke Quote ein

Quotennews

Sat.1 konnte auch in diesem Jahr mit der deutschen Weltmeisterschaft im Fangen zufrieden sein. Bei den Jüngeren musste sich «Die ultimative Chart-Show» bei RTL hinten einreihen.



Ein weiteres Mal wurde am gestrigen Abend beiin Sat.1 der deutsche Meister im Fangen bestimmt. Den Sieg holte sich Luke Mockridge, der Erfinder der Show, zusammen mit seinem Team. Im Jahr zuvor lockte diese Meisterschaft im Fangen 1,65 Millionen Zuschauer auf den Sender. Dies resultierte in einem soliden Marktanteil von 5,7 Prozent. 1,00 Millionen Umworbene sicherten sich eine starke Sehbeteiligung von 12,1 Prozent.Mit der diesjährigen Aufgabe erhöhte sich die Reichweite auf 1,73 Millionen Menschen. Mehr Zuschauer hatten nie zuvor bei der Spielshow eingeschalten. Dies entsprach einem passablen Marktanteil von 5,3 Prozent. Bei den 1,02 Millionen Jüngeren erzielte der Sender eine hohe Quote von 11,6 Prozent. Zur Primetime entschied sich somit der Großteil der Zielgruppe für dieses Programm.hielt im Anschluss weiterhin 1,25 Millionen Fernsehende auf dem Sender. Der Marktanteil kletterte sogar auf gute 6,0 Prozent Marktanteil. Mit starken 11,5 Prozent hielt sich Sat.1 bei 0,73 Millionen Werberelevanten zudem recht konstant.Instellte Moderator Oliver Geissen die gefragtesten Alben vor. Das Ranking wurde dabei von Promis wie Maite Kelly oder Joachim Llambi kommentiert. RTL landete mit diesem Programm vor 1,99 Millionen Zuschauern bei einem annehmbaren Marktanteil von 7,0 Prozent. Bei den 0,83 Millionen Umworbenen war eine passable Quote von 10,5 Prozent möglich. Daserhöhte bei 1,65 Millionen Interessenten auf starke 12,3 Prozent. In der Zielgruppe wurde der Abend mit hohen 16,7 Prozent Marktanteil beendete.