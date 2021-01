«Nord bei Nordwest» geht auch ohne Reents weiter

TV-News

Auch nach dem Ausstieg der Hauptdarstellerin Henny Reents geht die ARD-Reihe «Nord bei Nordwest» weiter. Ab dem 7. Januar 2021 können sich die Zuschauer ein Bild der Nachfolgerin Jana Klinge machen.

Entwarnung für alle, die sich nach dem verkündeten Ausstieg von Henny Reents als Polizistin Lona Vogt Sorgen um die Krimireihegemacht haben. Ab dem 7. Januar geht es im Ersten mit neuen Folgen weiter, präsentiert wird dann auch direkt die Nachfolgerin von Reents,. Die neuen Folgen starten wie gewohnt donnerstags in der Primetime und zudem sind bereits für die folgenden zwei Wochen, sprich zum 14. und 21. Januar weitere Filme der Reihe bekanntgegeben.Die Auftaktfolge soll den Titel „“ tragen und Jana Klinge soll als neue Kommissarin Hannah Wagner gleich an ihrem ersten Tag vor einer kniffligen Entscheidung stehen. Es dreht sich direkt um eine Art Vertrauensfrage, denn der Tierarzt und ehemalige Hamburger Polizist Hauke Jacobs darf zwar nun offiziell ermitteln, gerät jedoch selbst unter Mordverdacht. Ohne zu viel des weiteren Inhalts verraten zu wollen spielt eine Ministerpräsidentin auf Heimaturlaub sowie ein Investigativ-Journalist eine tragende Rolle. Mit Hilfe der Tierarzthelferin Jule Christiansen soll die Unschuld von Jacobs bewiesen werden, wenn er denn unschuldig ist.Holger Karsten Schmidt, Autor der Reihe, äußerte sich noch zu der Einführung der Hannah Wagner als neue Kommissarin. Sie sollte bewusst von Lona abgegrenzt werden, damit keine Kopie-Gedanken aufkämen und Wagner eine eigenständige Persönlichkeit mit einer Vita im Rücken hat. Anders als Lona kommt Hannah von außen, aus einer Metropole, kann mit Schwanitz und Dorf nicht viel anfangen. Wie sich die neue Kommissarin in das Konstrukt des ländlichen Ermittelns einfügt wird nun in vorerst drei angekündigten Filmen der Reihe geklärt werden.