Raab-Format wandert nun auch zu RTL

TV-News

«Täglich frish geröstet» ist nach der TV Now-Ausstrahlung im kommenden Jahr auch bei RTL zu sehen.

Die positiven Kritiken zum neuen Formathielten sich in Grenzen, auch bei Quotenmeter.de . Nun gab TV Now bekannt, dass es für die Late-Night-Show im kommenden Jahr weitergeht. Ab 25. Januar werden erneut Promis geröstet. Immer montags und mittwochs wird es ab 20:15 Uhr neue Folgen geben, doch damit nicht genug. Die von Raab TV produzierte Sendung wird auch ins lineare RTL-Programm aufgenommen. Und zwar immer einen Tag nach der TV-Now-Verwertung, also dienstags und donnerstags ab dem 26. Januar. Dann läuft die Roast-Show um 23:15 Uhr beim Kölner Sender.In der ersten Staffel waren verschiedene Menschen aus der Unterhaltungsbranche wie Ralf Möller, Jorge Gonzalez, Jens „Knossi“ Knosalla und Dschungelcamp-Gewinnerin Evelyn Burdecki zu sehen, die sich als Moderatoren einer Late-Night-Show versuchten und servierten dabei dem Publikum rund zehn Minuten einen Gag nach dem Nächsten. Ein zweiter Promi bewertete dann den Akteur. Dies übernahmen unter anderem Kai Pflaume oder Mickie Krause.Ob die Sendung linear überzeugen kann, wird fraglich sein. Eines steht allerdings schon fest: Die ersten Folgen werden im Anschluss anlaufen und werden vermutlich von diesem erfolgsversprechenden Vorlauf angetrieben sein. Wer die Promis der zweiten Staffel sein werden, steht bislang noch nicht fest. Nur eines machte die Mitteilung von TV Now klar: „Stefan Raab sitzt natürlich wieder in der Regie und isst Chips...“