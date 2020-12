Winterpause? Nein Danke! Die Rückkehr des Fußballs, der nie weg war

Sportcheck

Quotenmeter blickt auf die anstehende Sportereignisse im Wintersport und welche Änderung es bei Eurosport gibt. Auch Fußball darf natürlich nicht fehlen, der diesmal sogar Einfluss auf ein RTL-Reality-Format hat.

«Matchplan» bleibt auf Sky, Football auch auf ProSieben

Bielek goes Bürgermeister!

Schnee, wir brauchen Schnee!

Verspätete Rosen wegen den Bayern

Live-Fußball-Marathon dank der Insel

Kuschelpause statt nach Mainz

Die Sport-Highlights der nächsten Woche

Sky bietet auch in 2021 das Fußball-Format "Matchplan , das es erst seit Herbst diesen Jahres gibt. Jeden Donnerstag gibt es auch ab dem neuen Jahr - außer dem kommenden, denn da ist Silvester - ab 19 Uhr eine Stunde lang Analysen vor dem anstehenden Spieltag der Bundesliga. Ab dem 7. Januar wird Moderator Jan Henkel wieder über taktische Feinheiten der Trainer reden. Mit Studiogästen, wie sie seit dem Start unter anderem Jens Lehmann, Andreas Herzog oder Damen-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hießen. Ganz neu bei Sky:, das diesen Montag um 13 Uhr erstmals im Free-TV-Sender läuft. Hier geht´s um Football, nicht um Fußball. Und da greift auch ProSieben zu und zeigt am Samstag, 8. Januar und Sonntag, 9. Januar pro Tag gleich drei Live-Spiele .Matthias Bielek wurde Anfang des Jahres zum neuen Bürgermeister von Dettelbach, einer ganz kleinen Stadt in Mainfranken - andere sagen: Weinfranken - gewählt. In Verbindung mit dem Wechsel von Sven Hannawald zur ARD wäre nun nichts nahe liegender gewesen, als wenn Bielek seinen Job als Eurosport-Kommentator für Skispringen bereits im Herbst an den Nagel gehängt hätte. Doch er tat es erst jetzt: kurz vor dem Start der Vierschanzentournee. Weil es halt doch stressig wurde - und weil es für einen von Steuergeldern bezahlten Bürgermeister irgendwie auch ein bisschen blöde ausschaut, wenn man an sich im Winter den Leuten jedes Wochenende signalisiert: "Was juckt mich das Rathaus!?" Zumal Bielek Frau und Kind hat. Beim Weltcup-Auftakt in Wisla (Polen) kommentierte er noch. Nun geht er - wie zuvor auch schon sein Co Sven Hannawald (als Experte zur ARD). Moderator Gerhard Leinauer, Martin Schmitt und Neuzugang Werner Schuster sollen es nun richten.Wintersport! Gerade das Programm, mit dem man besser sieht, macht sich die Tage auf, zu zeigen was nur geht im Schnee, egal ob künstlich oder tatsächlich gefallen. Im ZDF kann man ab dem 28. Dezember die Männer-Abfahrt in Bormio anschauen oder den Frauen-Riesenslalom, Ski alpin. Dann nordisch zumindest die Qualifikation aus Oberstdorf vom ersten Springen der Vierschanzentournee. Biathlon aus Ruhpolding gibt es auch und dann einen Super-G der Männer auf den zwei Brettern, die die Welt bedeuten. Jetzt sollte es vorsichtshalber besser mal schneien!An sich fanden in den zwei Tagen vor Heiligabend die Partien der zweiten Runde im DFB-Pokal statt. Doch die Fußballer des FC Bayern München erwirkten zwecks Schonung eine Verlegung ihrer Begegnung bei Zweitliga-Gipfelstürmer Holstein Kiel auf den 13. Januar - einem Mittwochabend, an dem RTL eigentlich die erste Folge der neuen Staffel von "Der Bachelor" zeigen wollte. Doch weil der Rekordmeister im Free-TV zu sehen sein wird, verlegt RTL den Start der Rosen-Dating-Show auf 20. Januar. Eine Woche später legt zwar auch die Fußball-Bundesliga einen Spieltag unter der Woche ein. Da aber nur empfangbar via Bezahl-TV....Auch nach Weihnachten gibt es bis zum Re-Start der Bundesliga (schon am 2. Januar) so gut wie täglich Live-Fußball auf Sky: Dank der Insel und der Premiere League in England, die ja noch nicht mal zum Fest der Liebe pausierten. Vom 26. Dezember und noch bis 4. Januar hieß es: Neun Tage, 30 Spiele inklusive Boxing Day am zweiten Feiertag. Mit FC Chelsea gegen Aston Villa geht´s am 28.12. weiter, es folgen weitere Kracher (siehe Highlights der nächsten Tage). Schluss ist erst nächsten Montag, den 04. Januar, wenn ab 20.30 Uhr Southampton und Liverpool aufeinander treffen - und mit Ralph Hasenhüttl und Jürgen Klopp zwei Trainer aus Deutschland.Letzten Mittwoch vor Heiligabend hätte Jörg Dahlmann auf Sky auch das Fußballspiel zwischen Mainz und Bochum kommentieren sollen. Doch der Sender setzte ihn kurzfristig ab. Wegen eines launigen Spruchs am Dienstagabend bei der Partie Union Berlin gegen Paderborn. "Jetzt in Berlin sitzt er eben nur auf der Bank. Hat den Vorteil, dass er zu Hause kuscheln kann mit seiner Sophia Thomalla. Aber für so eine Kuschelnacht mit Sophia würde ich mich auch auf die Bank setzen." Damit meinte der 61-Jährige Loris Karius, den Keeper der Hausherren, der nach seiner Ersatzrolle über Wochen im Pokal mal ran durfte - und mit gleich drei Gegentoren in Halbzeit eins beim Aus gegen den Zweitligisten seine Premiere im Kasten in den Sand setzte. Den Vorwurf von Sexismus wies Dahlmann von sich und entschuldigte sich dennoch. Am Abend vor Weihnachten hatte er so ein bisschen mehr Zeit... zum Kuscheln?* Montag, 13.30 Uhr: WM in London (Darts, Sport 1)* Montag, 17,55 Uhr: World Team Challenge (Biathlon aus Ruhpolding, ZDF)* Montag, 20.15 Uhr: THW Kiel - Veszprem HC (Handball, Champions League, Final Four, Eurosport)* Montag, 20.15 Uhr: EHC Red Bull München - Icetigers Nürnberg (Eishockey, DEL, Magentasport)* Dienstag, 11.20 Uhr: Weltcup in Bormio (Ski Alpin, Super-G Herren, Eurosport)* Dienstag, 16.10 Uhr: Vierschanzentournee (Skispringen aus Oberstdorf, ZDF)* Dienstag, 19.45 Uhr: ALBA Berlin - Zalgiris Kaunas (Basketball, Euro League, Magentasport)* Mittwoch, 14 Uhr: Celta Vigo - Huesca (Fußball, Spanische Liga, DAZN)* Mittwoch, 20.55 Uhr: Newcastle United - FC Liverpool (Fußball, Premier League, Sky Sport)* Freitag, 11.35 Uhr: Tour de Ski (Langlauf aus Val Müstair, Schweiz, Eurosport)* Freitag, 13.25 Uhr: Vierschanzentournee (Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen, Das Erste)* Freitag, 16.30 Uhr: SCHW31NS7EIGER (Dokufilm, Das Erste)* Freitag, 20.15 Uhr: 20.50 Uhr: Manchester United - Aston Villa (Fußball, Premier League, Sky Sport)* Samstag, 18 Uhr: Sportschau (Spieltag 14 der Fußball-Bundesliga. Das Erste)* Sonntag, 11 Uhr: Vierschanzentournee (Skispringen aus Innsbruck, Das Erste)* Sonntag, 15 Uhr: Brose Baskets - EWE Baskets Oldenburg (Basketball, Bundesliga, Sport 1)* Sonntag, 17.15 Uhr: FC Chelsea - Manchester City (Fußball, Premier League, Sky Sport)* Sonntag, 20.30 Uhr: WM in London (Darts, Finale, Sport 1)