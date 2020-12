Heiligabend, 24. Dezember 2020

Primetime-Check

Filme, Filme, Filme! Was hatten die öffentlich-rechtlichen Sender diesen entgegenzusetzen?

Das Erste startete mitin die Primetime an Heiligabend und unterhielt damit 1,17 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, wovon 0,15 Millionen zwischen 14 und 49 Jahren waren. Die Markanteile für die Blaue Eins beliefen sich auf 5,6 und 2,8 Prozent. Weiter ging es – nach einer kurzen, die 1,39 Millionen informierte – mit. Der Film mit Heinz Rühmann behielt steigerte die Reichweite auf 2,17 Millionen und einen Marktanteil von 10,3 Prozent. Das ZDF holteins Programm und unterhielt damit 2,80 Millionen Zuschauer. 0,25 Millionen waren im jüngeren Alter. 13,0 beziehungsweise 4,5 Prozent wurden am Markt gemessen.Sat.1 holte sich mitden Abendsieg mit einer Reichweite von 2,82 Millionen. Aus der Zielgruppe verfolgten 1,33 Millionen das Programm. Daraus resultierten starke 24,1 Prozent und 13,2 Prozent insgesamt. ProSieben versendeteund unterhielt damit 0,66 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, wovon 0,40 Millionen aus der umworbenen Gruppe waren. Dort wurden magere 7,3 Prozent gemessen. Kabel Eins schaffte miteine beachtliche Sehbeteiligung von 1,04 Millionen. Von den Werberelevanten sahen 0,41 Millionen zu, woraus 7,5 Prozent Marktanteil resultierten.RTL setzte aufundund lockte damit 1,09 und 1,25 Millionen Zuschauer an. In der Zielgruppe standen 7,8 und 9,0 Prozent auf dem Papier. VOX präsentierte ab 20:15 Uhrsowie. Beide Filme kamen nur mäßig an und versammelten 0,63 beziehungsweise 0,65 Millionen vor dem Empfangsgerät. Aus der Zielgruppe waren 0,34 und 0,40 Millionen Zuschauer dabei, es wurden dort 6,3 und 7,3 Prozent gemessen. RTLZWEI setzte auf einen-Dreierpack.undlockten 0,99 und 1,22 Millionen Zuschauer an, während0,84 Millionen unterhielt. Die Zielgruppenanteile lagen bei 3,6, 5,2 und 5,4 Prozent.