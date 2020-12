Skispringen-Kommentator Matthias Bielek gibt Saison-Aus bekannt

TV-News

Anfang der Saison war die Vorfreude beim Kommentator noch groß. Nun einigte er sich mit Eurosport darauf, die Vierschanzentournee in diesem Jahr doch nicht zu begleiten.

Matthias Bielek ist Bürgermeister in Dettelbach bei Würzburg. Zudem ist er für Eurosport als Kommentator bei Skisprung-Wettbewerben im Einsatz wie beispielsweise am 21. November im polnischen Wisla beim Saisonauftakt. Der Zeitung ‚Main-Post‘ bestätigte er Mitte Dezember noch, dass er in dieser Saison neben seiner Bürgermeistertätigkeit auch dem Kommentieren nachkommen werde. Auch ein Einsatz bei der Vierschanzentournee zwischen dem 26. Dezember und 6. Januar sei geplant gewesen.Doch nun kommt es anders und Bielek wird in dieser Saison aller Voraussicht nicht mehr für den Sport-Sender zum Einsatz kommen. Das bestätigte er am Dienstag der Redaktion der ‚Main-Post‘. Demnach werde er „per sofort“ seine Tätigkeit einstellen, darauf habe er sich am vergangenen Wochenende mit den Verantwortlichen von Eurosport verständigt.Der Bürgermeister der Freien Wähler, der seit Mai das Amt bekleidet, hatte sich erst im Sommer die bezahlte Nebentätigkeit vom Stadtrat genehmigen lassen. Nun wird aus den geplanten gelegentlichen Auftritten wie in Wisla und Ruka, Finnland in dieser Saison nichts mehr.