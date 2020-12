«Da kommst du nie drauf!»: Winterspecial kann Rekord-Niveau nicht halten

Quotennews

Ende Oktober holte die Quiz-Show 4,72 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 15,4 Prozent. Und diesmal?

Das ZDF strahlte am Dienstagabend ein Winter-Special der Quizshowaus. In der fast zweistündigen Sendung, die von Johannes B. Kerner moderiert wird, waren diesmal Armin Rohde, Cordula Stratmann, Edin Hasanovic, Chris Tall, Bettina Zimmermann und Stefan Mross zu Gast. Die vorherige Ausgabe der Sendung war Ende Oktober und lag mit 4,72 Millionen Zuschauern auf Rekordniveau. Diesmal verbuchte der Mainzer Sender 3,52 Millionen Quiz-Fans. Daraus ergab sich ein Marktanteil von ausbaufähigen 10,7 Prozent. Zuletzt wurden 15,4 Prozent gemessen.Beim jungen Publikum markierte das Zweite eine Reichweite von 0,51 Millionen, woraus ein Marktanteil von sich nahezu im Senderschnitt befindenden 5,7 Prozent resultierte. Dassteigerte im Anschluss die Gesamtsehbeteiligung auf 3,87 Millionen, wovon 0,85 Millionen jünger waren. Die Marktanteile lagen bei soliden 13,8 und sehr guten 10,5 Prozent. Ab 22:30 Uhr verfolgte die «37°»-ReportageMenschen, die spät im Leben noch mal das Abenteuer Beziehung wagen.Dafür blieben noch 2,32 Millionen wach. Von den 14- bis 49-Jährigen blieben noch 0,60 Millionen übrig, die sich Christa (81) und Siegfried (79) aus Bremen interessierten. Am Markt verbuchte der öffentlich-rechtliche Sender insgesamt einen Anteil von 9,8 Prozent. Beim jungen Publikum betrug dieser Wert 8,6 Prozent.