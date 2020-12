Katja Hofem: Joyn-Geschäftsführerin hört auf

Köpfe

Bereits ab 1. Februar soll anstelle von Katja Hofem eine Doppelspitze bei Joyn übernehmen.

Zum 31. Januar 2021 verlässt Katja Hofem, die bisherige Geschäftsführerin und Chief Content & Marketing Officer von Joy, das Unternehmen. Ab 1. Februar werden dann Tassilo Raesig und Dr. Jochen Cassel als Doppelspitze dem Joint-Venture von ProSiebenSat.1 und Discovery vorstehen. Hofem verlässt laut einer Mitteilung auf eigenen Wunsch das Unternehmen. Raesig besetzt aktuell die Stelle des Chief Operating Officer, während Cassel als Chief Financial Officer derzeit tätig ist.„Ich bin sehr dankbar, dass ich mit einem tollen Team eine erfolgreiche Marke für den deutschen Streamingmarkt aufbauen konnte. Die Zeit bei Joyn war eine Erfahrung, die ich in meiner beruflichen Laufbahn nicht missen wollte und ich bin stolz darauf, welche Dynamik das Unternehmen im Hinblick auf Nutzerzahlen und Beliebtheit entwickelt hat. Nun ist die Zeit für mich gekommen, mich neuen Abenteuern in meinem Leben zu widmen und ich freue mich auf alles, was da so kommen wird. Ich danke den Gesellschaftern von ProSiebenSat.1 und Discovery Networks für das Vertrauen und die Chance, die sie mir gegeben haben. Dem Joyn-Team wünsche ich von Herzen weiterhin viel Erfolg und den tollen Spirit, der es trägt“, verabschiedete sich Hofem in der Mitteilung.Seit April 2019 war sie CCMO und Geschäftsführerin bei Joyn . Zuvor verantwortete sie als Chief Operating Officer und Mitglied der Geschäftsführung der ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH die Small Channels und das New Channel Development und war außerdem Senderchefin von Kabel Eins. Davor leitete sie als Geschäftsführerin den Sender sixx und baute ihn erfolgreich auf. Mit Joyn hinterlässt Hofen ihren Nachfolgern eine anbieterübergreifende Entertainment-Streaming-Plattform mit zahlreichen Live-TV-Kanälen, Serien, Dokumentationen und Filmen auf Abruf.„Joyn hat sich im ersten Jahr auf dem Markt mit knapp vier Millionen Unique Usern im Monat erfolgreich entwickelt und als beliebte Aggregator-Plattform etabliert. Für diese hervorragende Umsetzung bedanke ich mich herzlich bei Katja Hofem. Katja zählt zu den versiertesten Medienmacherinnen in unserem Business. Sie hat es mit ihrer langjährigen Expertise geschafft, aus Joyn in kürzester Zeit eine Erfolgsgeschichte zu machen. Danke für Deinen unglaublichen Einsatz. Danke für Deinen Drive - und alles Gute für Deinen weiteren beruflichen Weg, liebe Katja“, verabschiedete sich Wolfgang Link, Vorstand ProSiebenSat.1 und CEO Seven.One Entertainment Group, von Katja Hofem. Welche Projekte sie in Zukunft angehen wird, verriet die Pressemitteilung nicht.